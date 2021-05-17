原标题：警惕网络“黑灰产”魔爪伸向在校大学生

交易诈骗案件中59%的受害者年龄在20岁到29岁之间，返利诈骗、交友诈骗、免费送诈骗、游戏诈骗、杀猪盘诈骗中的主要受害者年龄也在20岁到29岁之间。日前，中青报·中青网记者从上海市公安局奉贤分局获悉，该局多年来对奉贤港湾地区高校发生的大学生被骗事件进行整理归纳后发现，网络“黑灰产”正把魔爪伸向在校大学生。

“裸聊”被敲诈高发，应立即报警

“叔叔，你等一下，我正在和对方谈判……”5月8日晚23时许，奉贤分局高校派出所民警接到辖区内华东理工大学学生报警，称其被人敲诈。

当晚，该同学洗澡时在QQ上收到陌生人要求视频聊天的信息，对方提出“裸聊”，抵不住诱惑的该同学接通了对方的视频通话。1分钟后，对方突然挂断视频通话，并发来了裸聊视频以及该同学手机内的通讯录截图，并以把视频发送给其通讯录好友作为威胁索要3600元封口费。该同学在与对方周旋过程中拨打110报警。在警方达到现场后，对方正在电话里恐吓威胁该同学，该同学正准备转账时被民警及时阻止。

奉贤公安局高校派出所教导员高梅香近期带着团队频繁到访辖区内的高校给大学生“上课”，并特地把“裸聊”这个近年来兴起的诈骗门类单独拎出来详细讲解：“2021年，因视频裸聊被敲诈的案件高发。我特别提醒大家，洁身自好。一旦遭遇敲诈，不要奢望骗子会真正删除视频，起怜悯之心放过你。敢做敢当，立即报警。”

电信网络诈骗已成高校第一高发案件

高梅香告诉记者，电信网络诈骗案件如今已成为高校第一高发案件。近年来，电信网络诈骗运作模式呈现专业化、公司化趋势，犯罪手段也变得更加智能，逐渐形成了“恶意注册-引流-诈骗-洗钱”等各环节精细分工的完整链条。“随机诈骗”与“精准诈骗”相互交织，成为电信网络诈骗手段的新趋势。

高梅香介绍，网络“黑灰产”中既有“黑”的部分也有“灰”的部分。通常，人们将“黑”理解为违法犯罪行为，将“灰”理解为游走于违法犯罪边缘但在立法层面上没有明确规定的一些行为。在互联网技术层出不穷的背景下，将合法的技术运用在非法的目标上，或为配合下游犯罪而准备工具、制造条件的一些尚不能以犯罪追究的上游行为，则构成了网络黑灰产的主要表现形式。

以刷单诈骗为例，兼职刷单以门槛低、受众广、操作简单、赚钱多为噱头，瞄准防范意识相对薄弱的大学生、宝妈、待业者。某校一学生完成了第一单120元的刷单，立即收到126元的本金和佣金。这名学生感到刷单兼职确实是赚钱的好办法，决定继续做下去，最终被骗近万元。

刷单诈骗过程中，骗子大肆宣传“一单一结足不出户”“日赚上百月入过万”等信息，第一单回馈小额收益，返还本金和佣金，等刷单者加大投入后，便以“升级会员才能继续刷单、一次任务包含多个订单刷完才能返款、刷单由企业代付不会扣除本金”等套路进行诈骗。

高梅香介绍，高校派出所接触到的刷单诈骗被害者被骗金额从几百元到几万元不等，刷单商品包括垃圾袋、衣服、手机、电脑、汽车等。刷单过程中，犯罪嫌疑人还会威胁被害人，若不能完成任务，前期资金会全部亏损。

杀猪盘、客服退款等是“重灾区”

在网络“黑灰产”中，有一些诈骗活动是大学生被骗的“重灾区”。

上海某高校女大学生小茜（化名）通过交友软件认识了男网友潘某，禁不住对方的温柔攻势，很快和对方发展成男女朋友并同居。在双方交往的过程中，小茜被潘某先后以不同理由骗走6万余元。

办案民警告诉记者：“确定恋爱关系后，骗子会按剧本提及赚钱之道，并大打感情牌，描绘赚钱后一起买房买车、养孩子旅游的美好生活。”通常情况下，对方会诱惑受害人玩博彩或投资赚外快。

杀猪盘的特点是“养猪”周期长、“杀猪”金额多，平时“屠夫”会隐藏在各个“猪圈”中，目标是精选优质的“猪仔”，找到后开始“养猪”，然后天天向“猪食槽”投放“猪饲料”，最终把养肥的“猪”诱入爱情的“屠宰场”。

高梅香指出，近年来冒充各类客服的电信诈骗呈现高发态势，冒充快递公司，称快递丢失破损提供赔偿，冒充校园贷客服，称要注销贷款账号，冒充天猫客服，称将取消“VIP”会员等，诈骗手段逐步增多。“客服退款”则是大学生特别容易上当的骗局。

2020年5月，某高校学生小罗（化名）接到一陌生电话，对方称其在网上购买的一件价值260元的衣服甲醛超标，要赔付并取回。如果小罗的芝麻信用超过600分，可得到双倍赔付。

小罗的芝麻信用分不足600，“客服”称，可以短期内提升。按照对方的提示，小罗通过分期贷款平台分别贷款1300元和2500元。对方表示，这些贷款由店铺来还，小罗只要将扣除双倍购衣款后的3280元交给客服就行了。但小罗汇款成功后，对方便联系不上了，而两笔贷款则真实地出现在她的名下，她还收到了要求还款的通知。

“正规购物平台不会以链接或二维码的形式退款，即使退款，也要在正规电商平台上按规范操作。”高梅香提醒大学生，不要盲目相信网购退款的电话，当对方提到多汇款需要退回或通过购物平台之外的其他渠道退款时，可以判定是骗局。

中青报·中青网记者 王烨捷

(责编：郝孟佳、熊旭)