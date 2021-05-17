中青报·中青网记者 马富春 通讯员 漆治文

原标题：一个西部县中开启教研实践探索

舟曲一中老师们在开展教研活动。舟曲一中供图

直面层层掐尖困境

在甘肃省甘南藏族自治州，有一所远近闻名的中学——舟曲一中，这是甘南州舟曲县唯一的一所高中。曾几何时，舟曲一中人才济济，不少学生考入知名学府，它也成为山大沟深、自然环境艰苦的舟曲县的一张亮丽名片。

可现如今，舟曲人都知道，舟曲一中失去了往日的荣光，“没以前那么火了”。

在高中教育竞争日趋激烈的当下，县中曾经的优势在消减，而舟曲一中则面临更严峻的挑战：经历了2008年的汶川特大地震、2010年的特大泥石流等重大自然灾害后，舟曲被“撕裂”了。舟曲教育的格局也随之发生重大变化。

根据灾后重建总体安排，在距离舟曲县500公里开外的兰州新区建成了舟曲中学，舟曲一中大批骨干教师被调往兰州新区舟曲中学任教。此外，每年舟曲中考成绩前500名的学生前往兰州新区舟曲中学就读高中。

“多年积累的优质师资和相当比例的优质生源外流，是影响学校发展的重大挑战。”舟曲一中校长刘庆祝说。2010年，特大泥石流灾害发生后，舟曲一中有46名骨干教师流失，占全校教师的1/5。“现有一线教师大都是灾后入校的，平均年龄只有34岁，普遍教龄短，虽然工作敬业，但经验方法还是有欠缺。”

而高中优质生源被掐尖，“直接导致高考考入好大学的学生明显减少，高考成绩确实不如10年前。”刘庆祝说。

办学环境明显变化，高中教育面临塌陷危机，这是去年8月参加天津援助舟曲教育团队、来到1600公里之外的舟曲县工作的刘庆祝面临的舟曲一中的现状。

在舟曲，刘庆祝被安排到舟曲一中工作。很快，他被任命为舟曲一中校长，同他一起进驻舟曲一中的，还有3名从天津来的教育工作者。

“承担这份工作，我是有压力的。”这位曾经的高中教师说。

授人以渔抓教研

面对师资和生源的现实情况，刘庆祝经过一番调研，提出了“育穗工程”，要通过加强教研活动，提高年轻教师教学能力，切实提升学校教学效益。

“同一类题讲了五六遍，学生遇到还是不会，这是谁的问题，这是老师的问题！”在舟曲一中高二数学教研组日前开展的教研活动中，教研组长郭建辉针对同事们的困惑，说出了自己的看法。

在郭建辉看来，之所以出现问题，主要是因为老师关注的不是解题的思维和方法，而仅仅展示了解题的过程和结果，“这显然还没有到位”。

“教研活动十分重要，是学校教育教学提质增效的关键，要通过机制化建设，形成人人参与教研的良好氛围。”去年以来，以教研为抓手，促进教师能力提升，成为新任校长刘庆祝办学的主攻方向。

舟曲一中的教研活动有两个支撑点，刘庆祝将其总结为“外引”“内塑”。所谓外引，指的是引入外部资源，参与舟曲一中的教育教学研究和改革；内塑则指学校通过创建教研工作内部机制，强化教师能力塑造。

去年以来，作为“名师教学舟曲行活动”12名师之一，全国教学名师、北京八十八中学数学教师王贵军两次来到舟曲一中，开展教学研讨活动。在几何课上，郭建辉和王贵军前后同上一堂课，教研组老师们现场观摩，两人上完课后现场做比较点评，大伙儿举一反三，寻找自身不足，每个人都受益匪浅。

“王老师充分运用现代信息数字技术，通过构建代数几何模型，让学生理解几何知识更加直观。”在教研交流中，最令郭建辉印象深刻的是，外来的教学名师对新技术的广泛应用，“抽象的几何图形活了起来，学生们也更加有兴趣”。

自从结识了王贵军，郭建辉就“拉住他没放手”，教研组每次开展教研活动，都要邀请王贵军远程指导，王贵军也会将自己学校数学教研组同课异构的成果发过来，供舟曲一中的老师们借鉴参考。

除了像王贵军这样短期引入的教学名师，借助外部帮扶的东风，舟曲一中的教师们和来自兰州市的骨干教师有了更加密切的交流学习。

自去年秋季开学，郭建辉身边多了一名师傅，每周他和师傅都要互相听课，一起探讨如何上好数学课，此外，还经常和师傅一起备课，研讨教学中出现的问题。

郭建辉的师傅李志琴来自兰州市外国语高级中学，是一名有着23年教龄的资深中学数学教师，去年8月，她参加了甘肃省教育厅和兰州市教育局组织的赴舟曲支教工作，来到舟曲一中开展为期一年的教育帮扶。

“课堂教学满堂都是教师讲，学生参与少，学习主动性不高。“自从来到舟曲一中，李志琴在教学中也逐渐发现了该校教学多年形成的固有模式。她进一步和老师们探讨得知，课堂缺少互动，一方面是学生互动少，缺乏表达意愿，还有部分学生基础薄弱，互动有困难。

支教一年时间不长，真正能给孩子们留下什么？这是李志琴经常思考的问题。“要培养孩子们的自信心，让她们能认识自我，实现自主管理、自主学习。”李志琴决心从自己的课堂开始，让孩子们动起来。

每次上课，她将全班同学分成学习小组，每个组布置任务，由各组同学共同完成，并选出代表向全班展示，在展示中若存在问题，其他小组同学可现场指正。对于各小组在完成任务中的表现，李志琴会及时做点评，并对知识进行系统梳理。

郭建辉会经常到李志琴的课堂听课，他发现师傅的课堂气氛明显活跃、课堂教学效果好，就改变了多年养成的满堂灌的教学模式，引导学生深度参与课堂。他欣喜地发现，一段时间的探索后，学生上课自主学习的意识强了很多。

“学生要思考，老师也要做好充分的准备，因为课堂中学生会提问题了。” 郭建辉越来越感受到，新的课堂教学模式，把老师和学生都调动了起来，教学双方都在朝一个方向努力。

县中质量有了新希望

和李志琴一起来到舟曲一中开展支教的，还有9名来自兰州市部分中学的骨干教师，他们也仅仅是帮扶舟曲教育质量提升的其中一支力量。

舟曲特大泥石流发生后，各方加大了对舟曲的帮扶。

甘肃省教育厅承担了帮扶舟曲教育的重任，由办公室牵头协调，多个处室协同深入参与，建立了统一的帮扶机制。甘肃省教科院成为其中一支重要的教研力量参与其中。可作为一个教研机构，一无优质的硬件优势，二无充裕的资金支撑，又无成熟的经验可以借鉴，靠什么帮扶舟曲县教育发展？

在充分前期调研的基础上，甘肃省教科院立足自身实际和舟曲所需，确定了助力舟曲教育质量提升的一揽子活动，组织研制了“关于提升舟曲县中小学教师教研能力水平的工作方案”从校园长领导力建设、教师专业素养提升和学生综合素养培育3个方面着手努力。

绘就蓝图，关键在如何执行。秉承做中学的思想，以提升校长、教师能力为主线，甘肃省教科院将集中培训学习、现场指导性学习、分组研讨性学习、以及远程指导学习有机结合，丰富学习方式，将专家引领、实践对话、情景学习、跟岗实训、工作坊支持等最有效的学习方式引入项目，通过外力引导促进舟曲教育人的内在改变。

在甘肃省教科院和舟曲教育部门的合力组织下，舟曲教研帮扶活动开展得如火如荼：仅去年一年，先后组织省内中小学教研员、名师和学科带头人赴舟曲多次开展省级教研小分队、集体备课、同课异构等活动；相关高校和教学研究机构专家赴舟曲县开展校长队伍建设调研，并组织了全县校长培训；组织全省10名学科专家在舟曲一中举办高考备考培训活动；协调链接甘肃省榆中第一中学和舟曲一中开展高中英语联校教研活动……

外部力量实打实的帮扶，给刘庆祝正在实施的“育穗工程”以极大的支持。“没有各级各部门的大力支持，仅凭我们一所西部小县的中学，很难邀请到优质的教育专家资源，这对我们真是雪中送炭。”刘庆祝说。

甘肃省教科院院长、党委书记靳建设表示，教科院组织开展的系列培训活动，看似寻常，内涵却很深刻，是多“力”之合，指向课堂教学能力的全面提升这个根本。

“解决教育教学理念、方法的问题很重要，与此同时，激发师生的内生动力也十分关键。”刘庆祝说。在全力推进教学质量提升同时，近期，他启动了全体师生参与的德育年会，希望通过形式多样的德育教育，激发师生奋斗的内生动力。

令郭建辉高兴的是，在各方帮扶下，自己的探索有了初步成果：在这学期每次月考中，他带的班数学成绩比之前有了明显提高；对于全校正在全面开展的教研实践，郭建辉也充满信心。“毕竟我们还年轻，只要不断学习和探索，就一定能有进步。”他说。

“要让大家看到希望。”刘庆祝说。

中青报·中青网记者 马富春 通讯员 漆治文 来源：中国青年报

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