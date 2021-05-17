原标题：补齐婴幼照护短板 职教新增托育专业

本报讯（记者 刘婧）刚刚公布的第七次全国人口普查数据显示，2020全年出生人口1200万人，出生率为1952年以来最低。在近日召开的婴幼儿照护服务职业教育产教融合项目启动会暨产教融合职业教育专家小组成立大会上，国家卫健委能力建设和继续教育中心副主任唐剑安介绍，出生率低受多重因素影响，托育机构不足是最主要和最直接的原因之一，尤其是0-3岁婴幼儿的托育、入园问题，是“幼有所育”的最大瓶颈和痛点。

不过，随着婴幼儿托育专业被纳入我国职业教育专业目录，托育难题今后将逐步得到解决。北京青年报记者了解到，今年3月教育部印发的《职业教育专业目录（2021年）》中，增加了婴幼儿发展与健康管理等专业，婴幼儿托育相关专业被纳入了医药卫生大类下的健康管理与促进专业类，通过中职、高职专科、高职本科一体化专业设置，为学生职业发展打开通路。而婴幼儿照护服务职业教育产教融合项目的成立，正是为了让中高职院校依托学科资源优势对专业人才进行“有效培养”，并和托育行业紧密融合，构筑托育服务专业人员队伍“蓄水池”。

“以前我们说得更多的是‘幼有所教’，指的是3-6岁儿童的教育，这部分归教育部管。现在我们也越来越重视‘幼有所育’，即0-3岁婴幼儿的照护服务工作，这次教育标准的制定交给了卫健委。”唐剑安说，婴幼儿缺乏基本的识别能力、对抗能力和表达能力，照护这个年龄段的孩子不仅要有爱心、有职业道德，更要具备一定健康照护知识，但目前培养的早教和幼教人才无法担负这个重任，因此婴幼儿托育相关专业才被单独“拎出来”。

(责编：郝孟佳、熊旭)