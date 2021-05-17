本报记者 江 琳

近年来，教育部基础教育司把加强政治建设作为创建模范机关的起点和落脚点，为落实中央关于基础教育重大部署、办好人民满意的基础教育提供强大动力和坚强保障，努力呵护2.3亿少年儿童健康成长。

基础教育关系群众切身利益，关乎千家万户福祉。作为基础教育业务主管部门，基础教育司必须始终从讲政治的高度来看待基础教育各项工作，深刻理解、准确把握基础教育司政治机关属性的内涵。支部学习中，司党支部书记带头讲党课，引导全司党员干部从基础教育战略地位来强化政治使命，从基础教育办学方向来把握政治要求，从基础教育司的职责定位来突出政治担当。

在基础教育司，专题党课这样开：视频连线基层中小学校长、教育管理人员和家长，听他们提意见、谈看法。“我们感受到了基层群众对基础教育的热切期望和做好基础教育工作沉甸甸的责任。”基础教育司党支部书记、司长吕玉刚说，“基础教育承担着‘为党育人、为国育才’的重大使命，具有鲜明的政治属性，必须始终站稳人民立场，努力把基础教育办得更好。”

坚持党建与业务深度融合，破解“两张皮”，基础教育司党支部用模范机关创建引领业务政治方向，在业务中贯穿模范机关创建政治要求。制定完善《重点工作督办办法》等15项支部工作管理制度；采取视频连线、集体联学、典型宣传等活动，并邀请教育系统人民满意公务员集体作先进事迹报告，增强工作针对性、实效性。

模范机关创建，要坚持人民至上，厚植人民情怀，把群众观点、群众路线深深植根于思想中、落实到具体行动上。

“停课不停教、停课不停学”。2020年初，面对突如其来的新冠肺炎疫情，针对广大家长“延期开学后孩子学习怎么办”的问题，基础教育司全体党员放弃春节假期，加班加点，仅用12天就筹备完成了“国家中小学网络云平台”和电视“空中课堂”课程资源上线准备工作，云平台2月17日正式开通，去年平台访问量达24亿人次，有效支撑了1.8亿中小学生“停课不停学”工作，服务了疫情防控大局。

“义务教育有保障”是脱贫攻坚“两不愁三保障”的重要指标，“控辍保学”则是实现目标的重要任务。2020年，基础教育司全力开展攻坚行动，严防因疫情造成新的辍学，截至2020年底，全国义务教育阶段辍学学生由台账建立之初的60万人降至682人，其中20万建档立卡辍学学生实现动态清零，2020年我国九年义务教育巩固率达到95.2%，圆满完成了“义务教育有保障”这项重大政治任务。

进一步化解义务教育大班额，聚焦重点地区，基础教育司指导大班额最严重的50个县“一县一案”制订完善工作方案，推动完成化解任务，截至2020年底，全国义务教育大班额比例降至1.16%，在2019年已提前一年完成基本消除大班额（控制在5%以内）目标任务的基础上，又进一步降低了大班额比例。

完成高中普及攻坚任务，2020年全国高中阶段教育毛入学率达到91.2%，全国及各省份高中阶段教育普及率均实现了达90%以上的目标；加快推进消除普通高中大班额，全国普通高中大班额比例从2019年的19.39%下降到9.45%，下降了近10个百分点。

啃下城镇小区配套园治理这块硬骨头，2.02万所小区配套园全面完成整改，全国新增普惠性学位416万个，有效破解了“入园难、入园贵”问题。

顺利完成特殊教育普及目标，“一人一案”做好残疾儿童义务教育安置，残疾儿童义务教育入学率实现了95%以上目标任务。

在今年的党史学习教育中，基础教育司党支部认真制定工作方案，着眼于学党史、悟思想、办实事、开新局，扎实推进“以史润心、以史培根、以史鉴行”三大行动，开展了丰富多彩的专题学习活动。同时，印发了中小学生作业管理、手机管理、睡眠管理等文件，制定了进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见，开展了预防校园欺凌专项治理行动，努力解决人民群众关于教育的“急难愁盼”问题，切实增强人民群众的教育获得感、幸福感。

《 人民日报 》（ 2021年05月17日 06 版）

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