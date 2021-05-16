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2800余名小学生 八一学校“向阳起舞”

2021年05月16日09:09 | 来源：北京青年报
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原标题：2800余名小学生 八一学校“向阳起舞”

　　昨日上午，北京八一学校的校园中歌舞齐鸣，来自16个区的2800余名同学在当天一展舞姿，参加“向阳起舞 童心向党”北京市少先队集体舞展示活动。

　　北京青年报记者了解到，此次活动由北京团市委、市少工委联合北京市少年宫举办。活动前期，北京少年宫以《生长吧》《在阳光下》两首优秀儿童歌曲为配乐进行集体舞创编，对各区骨干教师进行集体培训，并在全市小学推广普及，推动广大少先队员在校园中学起来、唱起来、跳起来。

　　活动现场，2800多名少先队员伴随着明快的歌曲起舞，动作活泼自然，以优美的舞姿、整齐的动作、富有创意的队形展现了首都少年儿童昂扬向上的精神风貌。“经过两个月的排练，我的集体意识增强，掌握了不少大难度的舞蹈动作，也锻炼了我不怕困难，坚持到底的精神品质。”中国音乐学院附属北京实验学校四三中队的李一萱说。

　　北京市少年宫副主任张京华介绍，此次活动用集体舞的形式表达对党和社会主义祖国的朴素情感，丰富了“红领巾心向党”学习实践活动内涵，增强了全市少先队员的光荣感和组织归属感，营造了喜迎“六一”的良好氛围，表达了首都少年儿童对中国共产党成立100周年的美好祝愿。（记者 武文娟）

(责编：熊旭、宋美琪)

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