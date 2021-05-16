原标题：“课后三点半”如何助力“双减”？

近日，“双减”（指义务教育阶段减轻学生课业负担以及校外培训负担）成为教育界热词。从中央到市委主要领导，从人大代表、政协委员到行政部门，广泛关注，频频“约谈”，无不为 “双减”注入 “强心针”。

课后三点半，鸟瞰各校园，也许会观赏到北京城“组团式”的生动画面：京北，怀柔十一学校九渡河小学同学们依托环山地势，正在撅着小屁股“挖野菜”；京南，丰台草桥小学同学们正在铿锵的鼓乐中 “舞狮”；核心区，灯市口小学正在进行一场名为“思维训练”的辅导……事实上，本市“课后三点半”活动已经开展近三年，北京青年报记者近日就该活动如何成为“双减”的重要抓手进行调研时，听到了不少更深层次的思考。

首先，教师是否吃得消？课后服务涉及大量教师的投入。据了解，全市不少学校甚至达到师资100%参与。教师们本来就超时的在岗时间进一步延长。据北青报记者调查，对于这份额外付出，目前财政补贴量总的看杯水车薪，难以覆盖成本。部分业内人士担心：长此以往会不会影响课后服务的可持续性？

其次，课后服务的时间节点怎样才算合适？ 针对这一问题，海淀区红英小学做了一个摸底调研：希望15:30接孩子的占9.63%；希望16:30接孩子占66.7%；希望17：30接孩子的占23.7%。还有部分家长因为下班时间适值晚高峰提出更晚一些接孩子。应该说，家长不同的需求使得这项工作在实操中变得更为复杂。

“如果都集中在课后三点半活动，由于当下生源增长过快，许多校园的资源、空间是不足的，就此有关方面是否可以给学校一些政策支持？”海淀进修实验学校校长董红军提出了这样的思考。“‘双减’本质上就是要把孩子从校外机构‘夺回’校园。”“‘双减’就是要强化校园主体的育人地位！”采访中，不少教育界人士纷纷表达如是见解。

然而，仅仅靠“课后三点半”就能实现这一目标吗？答案显然是否定的。“其实本质还是要向40分钟的课堂要质量。如果课堂是低效的，没有帮助每个孩子‘成长’，大家最后还是只能靠校外培训和刷题‘找补’。所以还是要有丰满的、有质量的课堂教学才能从根本上促进‘双减’。”十一学校一分校校长刘艳萍接受采访时如是说。

然而，“有质量的教学”与“有质量的师资”密切相连，可持续的课后服务供给又牵涉到教师们内生和外在动力……有人说教育问题就像“彼得原理”中“爬不完的梯子”，个中的“环环相扣”还需良政善治， “事必有法，然后可成”。（记者 林艳 武文娟）

(责编：熊旭、宋美琪)