原标题：流程简化加“孵化”就业舒心又放心

求职过程中能否避免重复体检？“慢就业”的社会保障如何解决？大学生自行创业从哪里找资金？……这些高校毕业生就业过程中的急难愁盼事，在北京市人力社保局“我为群众办实事”的具体实践中得以解决。北京青年报记者了解到，2021届全国普通高校毕业生总规模909万人，同比增加35万人。北京地区高校毕业生总数25万，目前2021届高校毕业生就业进展总体平稳。而通过对高校毕业生就业走流程，也将为毕业生提供更方便、更快捷的就业服务。

取消毕业生入职重复体检

在走流程过程中，北京市人力社保局发现，在应聘过程中，各用人单位之间互相不认可体检结果，高校毕业生在很多情形下需要重复体检，这就造成了毕业生时间、精力和经济上的负担。“于是，我们联合市教委、市卫生健康委等部门，在今年率先取消了本市用人单位录用高校毕业生的入职重复体检。”北京市人力社保局相关负责人表示，常规入职体检结果有效期为六个月，在有效期内，各用人单位可互认共享体检结果。除特定项目外，用人单位不得要求劳动者重复体检。

同时，本市还进一步简化了就业报到手续，明确非公单位接收北京生源毕业生，取消由本市人力资源公共服务机构在就业协议书上签章的环节。学校依据就业协议书信息为毕业生办理就业手续，本市人力资源公共服务机构不得以无报到证拒收毕业生档案。

据悉，下一步，北京市将出台更为灵活的引进毕业生政策，助力企业吸引并留住优秀毕业生，实现更好发展。

“京尤码”服务企业和学生

有学生和家长反映，每次参加招聘都要拿着厚厚一摞简历实在是不方便。就此， 市人力社保局进一步完善毕业生专属二维码“京尤码”的相关功能。高校毕业生通过“北京市毕业生就业创业服务平台”申请并生成“京尤码”，可以直接在平台享受求职招聘、申请见习、档案查询、政策解答等线上全链条服务，同时还可以了解就业技能培训和创业培训项目信息，根据自身需要选择参训项目，免费参加。

更为方便的是，企业和学生双方可以通过互扫“京尤码”的方式互相了解。企业扫描“京尤码”可以了解到学生的关键身份信息等；学生扫描“京尤码”可以了解企业的社保缴纳、经营状况等内容，用人单位和毕业生双方实现信息、信用互认，而且这些信息都经过了大数据比对，确保准确和安全。毕业生参加招聘会时，只要有了“京尤码”，就可以不用再抱着厚厚一摞简历了。

“慢就业”也可以申请补贴

在对高校毕业生就业走流程的过程中，市人力社保局发现，部分大学生毕业后并不着急找工作，有“慢就业”现象，那么问题来了：这部分人群的社会保障怎么解决？ 就此，市人力社保局给出解决办法：先选择灵活就业。

“对北京市的高校毕业生，只要离校2年内初次就业为灵活就业的，不用办理失业登记，灵活就业满30天，就可以申请灵活就业社保补贴。申请成功后，可按标准连续享受最长3年的补贴。”市人力社保局相关负责人举例说，今年1至6月，符合条件的毕业生在选择灵活就业之后，每个月需缴纳养老、失业和医疗三项保险费共计1244.39元，其中个人仅需缴纳293.39元，剩下的951元全部由政府补贴，补贴额度占到总保费的76%。“像去年从北京联合大学软件技术专业毕业的马某，目前在抖音公司兼职，从事小视频剪辑工作，按每条80元计费。他就进行灵活就业社保补贴的申请，现在有了社会保障，解决了后顾之忧。”

据了解，毕业生申请灵活就业社保补贴还实现了全程网办。通过“北京人社”微信公众号、“北京人社”APP、北京市人力资源和社会保障局官网，以及北京毕业生就业创业服务平台等四个渠道皆可办理。

以“北京人社”微信公众号为例，进入“北京人社”微信公众号后，点击“微服务”—“办理服务”，再点击“灵活就业申请”，注册登录后，按照提示信息即可完成相关申请。

大创板为创业“插上翅膀”

围绕支持大学生创业，市人力社保局与市国有资本经营管理中心，依托本市区域性股权交易市场（北京四板市场），在全国首创“北京市大学生创业板”，也就是大创板。

大创板着力打造“进口有政府服务，出口有市场承接”的“政府+市场”双轮驱动工作模式，针对大学生创业面临的融资难、资源少、能力弱等突出问题，充分发挥政策资源和市场化专业服务作用，提供公益性、专业性和定制化的免费创业孵化。为大学生创业企业提供挂牌展示、股权和债权融资对接、规范治理、培育孵化、股权管理、转板上市等专业化服务。

截至去年底，大创板展示企业数量累计达到147家，注册资本累计超12亿元，企业累计融资额超10亿元，带动就业人数超2500人。文/本报记者 解丽

(责编：熊旭、宋美琪)