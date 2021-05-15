新华社天津5月15日电（记者余俊杰、张建新）“加强实训教育是提高医学生质量的重要环节，要让学生更好地掌握基本操作技能，成为关键时刻能冲得上去，能战斗、能胜利的医护后备队。”中国工程院院士、天津中医药大学名誉校长张伯礼15日在第十届中国大学生医学技术技能大赛全国总决赛开幕式上表示。

本届大赛共吸引全国211所高校的497支代表队参赛，覆盖国内近91%的医学院校。经过前期预选赛和分区赛的层层选拔，共有81所高校的142支代表队晋级全国总决赛，同台比武、切磋技艺。

教育部高等教育司司长吴岩说，中国大学生医学技术技能大赛自2010年开赛以来，有力地促进了全国医学教育实践教学水平的整体提升。本届大赛以“尚德精术培育卓越人才，中西并重共筑健康中国”为主题，呈现出三大特点：一是扩容，从原来单一的临床医学专业扩展到临床、中医、预防、护理四个专业。二是提质，全面考察医学生职业素养、临床思维和技术技能。三是创新，以新医科建设为统领，将大赛打造成为中国医学教育改革创新的最靓“名片”和检验我国医学人才培养成效的最高舞台。

本届大赛是新冠肺炎疫情后举办的首次大赛，教育部深入贯彻《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》，优化顶层设计，对赛事结构进行大幅调整，设置了临床医学专业五年制、临床医学专业八年制、中医学专业、预防医学专业、护理学专业五条赛道，充分体现中西并重、医护同行和医防结合的办赛目标。

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