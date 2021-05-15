人民网北京5月15日电 （记者孙竞）由中国宋庆龄基金会主办，人民日报全国党媒信息公共平台等协办的“Z世代 新传播——新时代网络传播与青少年价值观塑造论坛”14日在中国宋庆龄青少年科技文化交流中心举行。

论坛现场。（主办方供图）

当代青少年群体是伴随着互联网的发展成长起来的一代，各类网络应用特别是飞速发展的各类互联网视频平台，正成为其重要活动空间。网络平台的内容对于青少年培育和践行社会主义核心价值观发挥着至关重要的引导作用。本次论坛上，与会嘉宾就如何让主旋律传播更加年轻化、如何提升青少年做好网络传播的主观能动性、如何让深受年轻人喜爱的二次元等网络亚文化更好地对接重大主题叙事等话题积极建言献策。

中国宋庆龄基金会党组成员、副主席井顿泉在致辞中指出，青年是国家的未来、民族的希望。做好新时代青少年思想引领工作，需要把握网络新媒体环境下青少年的特点，用贴近青少年、贴近时代的方式，引导青少年坚定不移跟党走。中国宋庆龄基金会牢牢把握“立德树人”根本任务，积极开展各项公益活动，助力青少年传承红色基因，团结、教育、引领广大少年儿童努力成长为能够担当民族复兴大任的时代新人。此次论坛，着力于打造一个交流思想、相互倾听的开放空间，在时代的变迁中延续和传承宋庆龄先生的教育理念，探讨网络传播与青少年价值观塑造关系和作用，希望各界专家学者共同为做好新时代青少年思想建设贡献力量。

教育部基础教育司副司长俞伟跃表示，青少年价值观塑造需要协同发力。教育部门将会同相关部门，坚守为党育人、为国育才的初心使命，加强教育引导和价值观塑造，帮助青少年扣好人生第一粒扣子，重表率、立榜样，培养孩子良好思想品格和行为习惯，给孩子上好人生第一课。

人民日报媒体技术股份有限公司副总经理陈玉林表示，本次论坛是“媒体+公益”的一次有益尝试。今后，中国宋庆龄基金会人民日报媒体公益基金将更加注重引导青少年把核心价值观内化为自觉行动，注重策划优质的青少年实践活动项目；注重鼓励青少年朋友讲好自己的故事，展现新时代青少年熠熠生辉的奋斗青春。

中央文明办三局副局长邓丽娟表示，要在信息化时代背景下，进一步把握好青少年网络教育的基本要求和重点任务，为广大青少年营造风清气正的网络空间，以社会主义核心价值观引导青少年、以高质量网络产品滋养青少年、以社会各界协同努力保护青少年。

“价值观塑造是青少年成长的一部分。互联网时代，要高度重视青少年群体的现代信息素养教育，将其纳入价值观塑造的结构体系当中。”中国青年政治学院原党委书记、常务副院长陆士桢认为，当代青少年不仅要成为新技术的消费者，而且要成为创造者。搭建一个真正的清朗的、正直网络空间，需要青少年自身的积极参与。

全国政协委员、北京市人大教科文卫委员会副主任委员，北京大学教授张颐武表示，互联网让中国的青少年一代链接到世界，这一方面让他们得以重新认识世界，同时也激发起他们对民族、对国家的强烈认同。“我们要充分利用好网络空间，对青少年群体加强引导，充分沟通，才能把年轻人的能量更好地释放出来，为中国创造更加美好的未来。”张颐武说。

论坛上，来自北京大学、北京师范大学、中国传媒大学、北京外国语大学等多所高校青少年教育领域的专家学者，以及中国青少年研究中心、地方党委宣传部门、专业协会的负责同志发表了主旨演讲。论坛期间，部分高校专家学者还就网络传播情境中的青少年心理状态、网络社群文化等话题进行了研讨。

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