原标题：高校毕业生五大热门问题有了答案

2021届全国普通高校毕业生总规模909万人，同比增加35万人。北京地区高校毕业生总数达到25万人。市人力社保局通过深入走访调研，发现了一些毕业生所关心的重要问题，并针对其中5个高校毕业生最为关心的问题给出了详细的解答。

问题1：在应聘过程中存在需要重复体检的情况，单位之间互相不认可体检结果的问题如何解决？

今年，本市率先取消本市用人单位录用高校毕业生的入职重复体检。常规入职体检结果有效期为六个月，在有效期内，各用人单位可互认共享体检结果。除特定项目外，用人单位不得要求劳动者重复体检。用人单位和毕业生都可以节省体检花费和负担。

问题2：有学生和家长反映，今年的线下招聘活动从4月1日才开始，因为防疫要求，受到场地和人员数量方面的限制，每次参加招聘还要拿着厚厚一摞简历。如何帮毕业生找工作减负？

市人力社保局进一步完善毕业生专属二维码——“京尤码”的相关功能。高校毕业生通过“北京市毕业生就业创业服务平台”申请并生成“京尤码”，可以直接在平台享受求职招聘、申请见习、档案查询、政策解答等线上全链条服务，同时还可以了解就业技能培训和创业培训项目信息，根据自身需要选择参训项目，免费参加。

另外，家长和学生提到的简历问题，现在“京尤码”都可以解决。企业扫描“京尤码”可以了解到学生的关键身份信息等；学生扫描“京尤码”可以了解企业的社保缴纳、经营状况等内容。

问题3：在调研过程中发现，现在部分大学生有“慢就业”现象，毕业以后不着急找工作，而是先等等看，这就造成了他们有一段时间处于无业状态。在没有劳动关系的这段时间里，他们的社会保障该怎么办？

对于北京市的高校毕业生来说，只要离校2年内初次就业为灵活就业的，不用办理失业登记，灵活就业满30天，就可以申请灵活就业社保补贴。申请成功后，可按标准连续享受最长3年的补贴。今年1至6月，符合条件的毕业生每个月需缴纳养老、失业和医疗三项保险费共计约1244元，其中政府补贴951元，个人仅需缴纳约293元。

现在毕业生申请灵活就业社保补贴还实现了全程网办。有4个渠道，分别是“北京人社”微信公众号、“北京人社” APP、北京市人力资源和社会保障局官网，以及北京毕业生就业创业服务平台。

问题4：有些毕业生想自己创业当老板，如何在资金、政策上得到支持和帮助？

围绕支持大学生创业，市人力社保局与市国有资本经营管理中心，依托本市区域性股权交易市场（北京四板市场），在全国首创“北京市大学生创业板”，也就是大创板。大创板着力打造“进口有政府服务，出口有市场承接”的“政府+市场”双轮驱动工作模式，针对大学生创业面临的融资难、资源少、能力弱等突出问题，充分发挥政策资源和市场化专业服务作用，提供公益性、专业性和定制化的免费创业孵化。大创板还为大学生创业企业提供挂牌展示、股权和债权融资对接、规范治理、培育孵化、股权管理、转板上市等专业化服务。

问题5：用人单位在面试时，经常要求学生“动手能力强”“有技能证书”，对于一直接受学历教育的毕业生来说，怎样补上这一短板？

2021年，市人力社保局将在提升毕业生就业能力上推动形成“1+N”导向。“1”是指一个学历证书，“N”是指若干个职业技能培训经历，帮助毕业生实现更好就业。

应届高校毕业生可以免费参加就业技能培训。北京地区应届高校毕业生，包括技工院校高级工班和预备技师班毕业生，都可以按照《北京市职业技能培训职业（工种）补贴标准目录》，到全市70余家定点培训机构免费报名参加技能培训。

符合条件的毕业生还可以到全市18家定点创业培训机构免费报名参加创业培训。（代丽丽）

(责编：薄晨棣、于子青)