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“高校毕业生就业促进周”将于17日启动

2021年05月14日09:10 | 来源：北京青年报
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原标题：“高校毕业生就业促进周”将于17日启动

　　本报讯（记者 雷嘉）教育部昨天召开2021届高校毕业生就业工作进展新闻通气会。北京青年报记者从会上了解到，2021届全国普通高校毕业生总规模909万，同比增加35万。教育部会同相关部门启动高校毕业生就业创业促进行动，采取多方面措施促进就业。

　　北青报记者从教育部了解到，“2021届高校毕业生就业促进周”系列活动将于5月17日至23日在全国范围内开展。系列活动主要包括招聘会、校企供需对接会、就业育人活动等。同时指导各地各高校抢抓春季校园招聘季，坚持线上线下协同，持续举办各类双选会、对接会等招聘活动，为高校毕业生提供更多岗位信息。

　　据悉，教育部将会同12家社会招聘机构，共同启动“24365校园招聘服务”线上“百日招聘行动”。就业促进周期间，各省（自治区、直辖市）将同步举办两场以上区域性、行业性、联盟性大型专场招聘会，各高校计划每天举办线上线下校园招聘会。毕业生离校前，各地各高校将持续保持招聘活动热度。

　　公务员招录方面，中央组织部、国家公务员局将考录时间提前约2个月，将于7月基本完成。

(责编：郝孟佳、温璐)

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