人民网北京5月14日电 （记者何淼）“职业教育领域的劳动教育应充分发挥在培养高素质技术技能人才中的独特价值，注重理论教育与实训实践相结合”，教育部职业技术教育中心研究所副所长曾天山日前在高等教育出版社和教育部全国高校教师网络培训中心联合主办的职业院校劳动教育课程建设与教学实施专题研讨会上接受人民网记者采访时这样说。

教育部职业技术教育中心研究所副所长曾天山发表讲话。人民网记者 何淼 摄

明确劳动教育地位 加快推进劳动教育体系构建

中共中央、国务院于2020年3月发布《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》，对新时代劳动教育做了顶层设计和全面部署，明确提出劳动教育是中国特色社会主义教育制度的重要内容，是全面发展教育体系的重要组成部分，是大中小学必须开展的教育活动，着力构建体现时代特征的大中小学劳动教育体系。

“劳动教育从教育途径变成了教育内容，上升到与德智体美并列的地位，体现了其地位的提高以及价值的提升。”曾天山认为，在新时代背景下实施劳动教育，相较以往的劳动教育有继承、有发展、有创新。既具有时代性，适应智能化时代的需要，又具有针对性，是要解决部分青少年中存在的不爱劳动、不会劳动、不珍惜劳动成果、不尊重普通劳动者等认识和价值观问题。开展劳动教育能有效解决此类问题，让他们切实理解只有劳动才能创造价值。设立专门的指导纲要、专门的课时、专门的师资、专门的设备、专门的考评指标，推进劳动教育体系化建设，就是为了有效开展劳动教育，防止落实过程中的泛化、淡化、弱化、虚化。

充分发挥劳动教育独特的综合育人价值

职业教育领域的劳动教育具有综合育人价值。劳动教育是落实立德树人根本任务，培养社会主义合格建设者和接班人的重要内容与有效途径。劳动教育可以让学生贴近生活，了解社会，培养扎根基层、联系群众、服务社会的意识和能力。曾天山指出，“劳动教育具有培养学生职业兴趣、开展职业启蒙等独特价值，有助于逐渐让学生领会劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的意义。劳动实践是可观察品行的行为，劳动教育可以作为判定一个人的德性、毅力、意志力、一个标尺，通过实践来进行评价”。

曾天山坦言，以前的教育偏重理论说教和书本知识，在理论与实践相结合方面有所欠缺，劳动教育可以有效解决这一问题。劳动实践是与社会生产生活直接相结合的，通过劳动教育可以映照出人们的思想、能力、价值观念、意志品质，也能够体现一个人的团队精神、合作精神以及吃苦耐劳精神等。因此要充分发挥劳动教育独特的综合育人价值，既不能脱离劳动空谈教育，也不能离开教育简单劳动。

劳动教育应注重理论教育与实践实训相结合

针对当前普通学校教育多、劳动少，职业学校劳动多、教育少的现象。如何解决这一问题呢？通过给记者讲述分析教育部职业技术教育中心研究所组编，高等教育出版社出版的《劳动教育读本》（中职版、高职版）的编写过程，曾天山表示，对职校生实施劳动教育要注重理论与实习实训相结合，要可信、可亲、可行，用身边的人讲身边的事，让学生们入耳入心，才能达到劳动教育的目的。

“中职生要提振他们的自信心，增强正能量，以榜样示范培养认同感，让学生明白干一行爱一行专一行，相信三百六十行，行行出状元，人人能出彩。高职生相对比较成熟，有独立判断能力，要着重引导他们围绕特定问题进行深入思考和讨论，澄清模糊认识，做出正确判断、合理选择”。

最后，曾天山提出，“职业院校开展劳动教育要着重从劳动观念、劳动知识、劳动技能、劳动精神等方面同时发力，注重让学生在思想上认可劳动的价值，增强职业认同感，尊重劳动人民，促进德技并修、知行合一，切实发挥劳动教育在培养高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠中的重要作用”。

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