人民网北京5月14日电 （记者何淼）由高等教育出版社主办，以“深化劳动教育，促进德技并修，培养高素质技能人才”为主题的职业院校劳动教育课程建设与教学实施专题研讨会日前在京召开。

教育部职业技术教育中心研究所所长王扬南，高等教育出版社总编辑陈晓光出席会议并致辞，教育部职业技术教育中心研究所副所长曾天山代表《劳动教育读本》编写组做报告。

与会专家在研讨会上进行交流 主办方供图

为构建新时代职业院校劳动教育体系，探索具有中国特色的职业院校劳动教育模式及实施方案，构建德智体美劳全面发展的人才培养体系，多位专家在研讨会上围绕“什么是劳动教育？”“为什么现在要开展劳动教育？”“新时代职业院校如何开展劳动教育？”等问题进行了深入地交流。

与会专家对教育部职业技术教育中心研究所和高等教育出版社共同编写的我国第一套为职业院校量身打造的中高职一体化设计的《劳动教育读本》予以肯定，认为该读本为职业院校劳动教育课程建设和课堂教学提供了有效载体。

《劳动教育读本》封面图 主办方供图

(责编：郝孟佳、秦华)