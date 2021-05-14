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中央财经大学举行首届“感动中财人物”颁奖典礼

2021年05月14日15:52 | 来源：人民网-教育频道
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首届“感动中财人物”获奖者合影（学校供图）

人民网北京5月14日电 他们当中，有折翼奔跑、逆风飞翔的优秀学子，有心地纯真、甘于奉献的“最美志愿者”，有闻令而动、舍小家为大家的扶贫干部和援派教师，有在绿色金融领域“开门立派”的青年学者；还有春风化雨育桃李的金融学慕课团队，不畏生死勇敢逆行的疫情防控医疗团队，勇摘桂冠为校增光的女子排球队，用镜头和笔杆为母校代“言”的校园通讯人……他们，就是中央财经大学首届“感动中财人物”。

在12日举行的中央财经大学首届“感动中财人物”颁奖典礼上，9位“感动中财人物”及3位提名奖获得者的优秀事迹以记录短片的形式呈现。伴随着一个个温暖而震撼心灵的故事，颁奖典礼现场掌声热烈。

“一代又一代中财大人不忘初心使命, 传承红色基因，砥砺奋斗，凝练出“担当责任 勇往直前”的中财大精神。迈进新时代，越来越需要为中财大精神注入新的时代内涵，更加呼唤我们身边有越来越多鲜活的榜样。”中央财经大学党委书记何秀超在致辞中表示，学校表彰“感动中财人物”就是为了在广大师生中大力弘扬社会主义核心价值观，弘扬崇德向善、奋发向上的精神文化，充分发挥榜样示范引领作用，为推进中财大建设具有鲜明财经特色和重要示范影响的国际化高水平研究型大学积聚力量。

“人民教育家”国家荣誉称号获得者、著名法学家和法学教育家高铭暄教授已有93岁高龄。他在为获奖师生颁奖时表示，中央财经大学与新中国同行，与改革开放同步，在党的领导下砥砺奋进，在人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新等各个方面都取得了丰硕成果。“祝福中央财经大学越办越好，为新时代中国特色社会主义伟大事业作出新的更大的贡献。”

据了解，“感动中财人物”评选是中央财经大学党史学习教育中的一项特色活动，旨在传递感动的同时也全面展示中财大人蓬勃向上的精神风貌，营造浓厚的崇德向善、见贤思齐氛围，为全面推进学校高质量发展提供强大的精神动力和力量源泉。

(责编：李依环、秦华)

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