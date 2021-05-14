论坛现场。（主办方供图）

人民网北京5月14日电 13日，“2021全国基础外语教育改革与发展高端论坛”正式开幕。来自全国各地的教育行政主管部门负责人、中小学一线教师，以及北京外国语大学国际化人才培养基地联盟成员相聚武汉，一同探讨新时代基础外语高质量发展和高素质国际化人才培养的理论创新与实践经验。

“全国基础外语教育改革与发展高端论坛是全国基础外语教育的一次盛会，也是一次难得的学习机会。”湖北省政府教育督导室副主任督学邓立红在致辞中指出，高质量的基础外语教育是高质量教育体系的重要组成部分。作为教育大省，湖北省正在积极实施中小学外语教学改革。这次高端论坛将为湖北传经送宝、再添动力，推动基础外语教育再上新台阶。

当天，北京外国语大学党委书记王定华、中国教育学会秘书长杨银付、北京师范大学中国教育政策研究院执行院长张志勇、教育部基础教育司教学与装备信息化处处长张权及上海外国语大学教授梅德明分别作了主旨报告。

王定华在发言中阐述了国际基础教育的主要特征和启示。在他看来，国际基础教育强调打好基础，注重以人为本，提倡全面发展，呼唤优质教师，实行学科综合，允许适度选择，妥用信息技术，增加国际合作。

杨银付通过在线方式作主旨报告。他指出，深化课改要进一步体现培养目标、核心素养、优化结构、教育规律；深化教改要坚持学习者中心，要进一步注重立德树人、注重学思结合、注重知行合一、注重融合教学；深化评改要构建德智体美劳全面培养的教育体系；深化体改要进一步坚持党的领导、学校主导、协同育人、放管结合。

“经过几十年的发展，我国各级各类教育进入了“后普及化”阶段。新阶段的主要任务是促进教育高质量发展。”张志勇指出，走高质量发展之路，就要坚持以人民为中心的发展思想，推动动力模式、结构模式、质量模式、课程模式及教育公平模式的变革。

张权认为，教育信息化要在“教”与“学”两个关键环节发力，形成定位清晰、互联互通、共建共享的线上教育平台体系；结合教育教学实际，坚持融合创新的教学信息化发展道路；建设体制机制，构建涵盖建设运维、资源开发、教学应用、推进实施等方面的政策保障制度体系；通过学科融合提升师生信息素养和应用能力，以推动形成优质教育资源共享共用格局。

梅德明谈到，站在新的历史起点，进入新的历史时代，中国教育要培养有理想、有本领、有担当的时代新人。落实“三有”新人的教育思想是每个学科研制育人目标、评价指标和教学方案的根本出发点和落脚点。

据介绍，本届论坛下设5个专题论坛。活动当天，多位专家、学者及一线教师围绕“小学英语课堂教学创新实践”“初中英语课堂教学创新实践”“高中英语课堂教学创新实践”等专题，探讨了新时代基础外语高质量发展和高素质国际化人才培养的理论创新与实践经验。

(责编：熊旭、秦华)