吕京笏

原标题：毕业论文不能简单由“查重率”说了算

“你论文查重过了吗？”“有啥好的办法降重不？”“有人拼查重吗？”当下正值毕业季，毕业论文重复率成了很多高校毕业生的焦虑源泉。查重价格贵、降重形成灰色产业链、抄袭现象无法遏制等问题随之浮出水面。

最具有黑色幽默色彩的是“花式降重”的盛行。很多在电商平台上经营查重业务的商家，背地里会提供论文降重服务，根据字数、要求等进行收费。还有一些学生总结出了所谓“降重指南”：关键词同义替换、变换句式、段落分割、语义转述、删减重复部分和英汉互译等，更有甚者，会把文字截图后再插到论文中。

毕业论文写作竟然成了“学术洗稿大赛”，这背后有很多引人深思的东西。一方面，论文查重的初衷是为了抵制抄袭，守住学术底线，弘扬学术诚信。如今，不少学生照抄不误，只要降重做到位，一些东拼西凑、粗制滥造的论文也能蒙混过关，仅仅依靠传统的论文查重方式，俨然无法撕下其伪装。

另一方面，不少学生表示，选择降重实属无奈。“光实验仪器的名字就超过重复率了”“‘无水乙醇’都不敢写，只能改成‘不含水的酒精’”。对于文科专业的学生来说，“为了避免重复而把学界前辈精雕细琢过的句子和理论抛掉，或者改得面目全非”……本义是求真，却倒逼大家造假，这何尝不是另一种学术不端？

漠视规范者投机取巧，遵守规定者有苦难言，论文查重竟成为劣币驱逐良币的“助推者”，直接原因便是不少高校在评审学位论文时过分依赖技术手段，难以对文本进行正确把握，导致错判、漏判，陷入技术异化的陷阱。

评价机制往往发挥着导向标的作用，毕业论文的“闸门”不能简单地由查重率“把关”，应该建立起更加全面、多维的评价体系。要实现技术为主到以人为主的转变，将论文创新性、深度、意义与价值等纳入综合考量。还要畅通学生的申诉渠道，形成保障查重质量的“双保险”。如此，论文审查才能科学而有效。

据知网客服介绍，学术不端检测系统是严肃的管理工具，仅向机构提供服务，不对个人开放，学生只能通过其他渠道购买查重服务。这些服务不仅价格不菲，还可能泄露研究内容与个人信息。既然如此，学校能不能考虑以机构的名义为学生多申请几次正规的论文查重机会呢？

毕业是人生大事，容不得半点马虎。说到底，毕业论文审查也考验学校对学生的服务意识，只有破除一刀切的论文查重，毕业论文才能守住初心与底线。

(责编：郝孟佳、温璐)