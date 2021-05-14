原标题：九百零九万大学生进入就业“冲刺期”

面对后疫情时代新的形势，高校毕业生就业面临哪些新挑战？当前距离2021届毕业生离校不到两个月，如何采取有效措施帮助毕业生尽早就业？面对社会关注的大学生就业问题，在今天教育部召开的新闻通气会上，教育部多位相关负责人表示，将多措并举帮助大学生就业。

教育部高校学生司司长王辉表示，2021届全国普通高校毕业生总规模909万，同比增加35万。今年一季度以来，国民经济呈持续稳定恢复态势，为稳就业奠定了坚实基础，但疫情对就业的深层次影响仍在持续，2021届高校毕业生就业形势依然复杂严峻。

王辉指出，教育部会同有关部门进一步完善政策措施，做好政策性岗位招录高校毕业生各项工作。

王辉介绍，公务员招录方面，中央组织部、国家公务员局将考录时间提前约两个月，预计于7月基本完成。基层就业项目方面，教育部、人力资源和社会保障部、共青团中央已分别启动“特岗计划”“三支一扶”“西部计划”等国家基层就业项目。大学生征兵方面，配合中央军委国防动员部做好“一年两征”征兵改革，第一次征兵已基本结束，大学生报名非常踊跃，第二次征兵报名已于4月启动。国企招录方面，会同国资委、中央广电总台等举办“国聘行动”第二季，已累计提供岗位58.9万个。中小学幼儿园教师招录方面，会同人力资源和社会保障部，指导各地做好教师招聘工作，预计于8月基本完成。

另外，王辉强调，要发挥高等教育人才“蓄水池”作用，适度扩大研究生、专升本招录规模，把升学扩招同调整学科专业结构统筹推进，着力培养更多应用型、复合型人才。

距离2021届毕业生离校不到两个月，教育部高校学生司副司长吴爱华表示，5-6月是毕业生求职的关键期、冲刺期，教育部将推动各地各高校从5个方面共同发力，帮助2021届的毕业生能够顺利毕业，尽早就业。

吴爱华表示，一是加快落实政策性岗位；二是大力拓展市场岗位资源；三是加强就业指导服务；四是加大困难群体的帮扶力度；五是为离校未就业的毕业生提供不断线的服务。

新就业形态的快速发展创造了大批的新职业，这进一步拓展了就业渠道。

吴爱华表示，现在的毕业生大多是00后，他们拥有更多的人生选择。他们有的选择升学、创业，有的选择到企业就业，与此同时，“慢就业”现象也在增长。“针对这些毕业生群体，我们要为毕业生提供更加精准的服务。”

吴爱华表示，后疫情时代的就业形势可以概括为“四化”：“一是普及化。现在我们国家的高等教育已经进入普及化阶段，毕业生规模持续增长，高等教育普及持续深入发展，人数的增长必然会带来就业的挑战。二是市场化。现在我们是在市场化背景下促进毕业生就业，除了刚才介绍的政策性岗位之外，更多拓展市场化岗位渠道，是我们必须要大力推进的方向。三是个性化。四是信息化或智能化。”

吴爱华表示，针对就业困难群体帮扶，总的来说，教育部是按照“一人一策”“一人一档”要求开展精准帮扶。

“针对学生个性化诉求，我们要发挥好一线就业工作人员，特别是毕业班辅导员的作用，更好地跟踪了解学生的就业意向、就业心理，做好帮扶指导，疏导焦虑情绪。同时，引导毕业生尽早明确就业意向，更加主动求职，全力促进毕业生顺利毕业、尽早就业。”吴爱华说。

如今，不少高校毕业生选择去基层工作。中国石油大学（北京）党委副书记、副校长韩尚峰表示，学校实施就业创业工作目标考核、质量跟踪等制度，设立西部基层就业奖，每年投入50余万元用于就业专项表彰。“截至目前，克拉玛依校区2021届670名毕业生中已经有201人选择到西部基层就业，其中191人是选择在新疆基层就业，占已经签约毕业生的64.3%，这191名学生中，疆外生源有168名。”

此外，记者了解到，教育部将于5月17-23日举办2021届高校毕业生就业促进周系列活动。教育部将会同全国各地各高校，聚合社会资源，加快毕业生就业工作进展，为2021届高校毕业生提供更为优质的就业岗位，全力促进毕业生更加充分更高质量就业。

据悉，就业促进周以“为民服务办实事 聚力增效促就业”为主题，推出系列校园招聘、校企供需对接大会、就业育人主题教育等三大系列活动。5月17日，教育部将举行就业促进周启动仪式，同时召开全国普通高校毕业生就业创业指导委员会成立大会，来自全国高校、政府机关、行业协会、用人单位的近500名就指委委员参加成立大会。（中青报·中青网记者 叶雨婷）

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