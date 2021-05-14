原标题：专业咬合产业 课堂搬进基地

在第十五届中国国际酒业博览会“第五届寻找民间好舌头”挑战赛上，四川省泸州职业技术学院7名学生进入前10名并包揽前4名。冠军获得者、酿酒技术专业大二学生周宁溪说，学院产教融合的教育理念和方式，让她取得很大进步，“专业训练拓宽了我们的视野，加深了对专业的兴趣”。

近年来，地处祖国西南的泸州职业技术学院，积极对接地方重点产业，优化专业结构，强化实训，推进产教融合，加强校企合作，打出一系列“组合拳”，取得了实实在在的成效，让学生更出彩、走向更加光明的未来。

将专业设在“产业链”上

泸州职业技术学院商学院院长黄顺红最近这两年深刻地感受到，学校的毕业生越来越抢手——她常常因为“给不出”学生而受到企业的“埋怨”。

“有一家泸州直播基地的负责人到我们这来要人，一次就是200人，我哪拿得出来，我们一年毕业的电商专业学生也就200人左右，除了留在泸州的，还有不少去了成都、重庆。”黄顺红说。

毕业生受欢迎的背后，是学校育人质量的不断提高。作为泸州技术技能型人才的重要培养基地，泸州职业技术学院积极推进产教融合，为培养高素质技术技能人才奠定基础，助力泸州经济向高质量发展。

“产教融合，就是要围绕泸州的产业链建设学校专业，培养高素质人才。”在泸州职业技术学院党委书记何杰看来，职业教育一头连着教育，一头连着泸州骨干产业，理应承担起为区域经济发展培养人才的重担，而产教融合则是技术技能型人才培养的必由之路。

泸州地处川渝滇黔接合部，是成渝地区双城经济圈中的重要节点城市。随着电商直播行业迎来井喷式发展，“直播”成为不少泸州企业和商家经营的新亮点，当地对于电商直播人才需求急剧增加。

同样，白酒在泸州城市发展中有着举足轻重的地位。2020年，泸州荣获“世界级白酒产业集群”称号，全市白酒产业营业收入1008.4亿元。从高粱种植到酿造，再到包装销售……围绕白酒，泸州形成了规模巨大的产业链条，也需要大量的相关人才。

产教融合，融是关键。近年来，泸州职业技术学院根据四川省现代产业体系，瞄准泸州产业转型发展趋势，精准发力，对接“白酒产业”“电子信息产业”等产业集群，围绕自贸区等产业园区，调整专业布局、重新配置资源，全面实施以产业群建专业群，重点建设了中国酒业学院、人工智能与大数据学院、学前与初等教育学院、智能制造与汽车工程学院等9个二级学院。

3月26日，泸州职业技术学院与阿里巴巴（中国）教育科技有限公司、腾讯云计算有限责任公司等四家公司举行了校企合作项目集中签约仪式，共同建设“阿里巴巴数字商业学院”“腾讯云人工智能产业学院”和“中慧软件产业学院”，就电子信息产业人才培养、建立生产性实训基地、联合开展社会培训、国际交流合作等方面进行深度合作。

把课堂搬进生产性实训基地

观色、闻香、尝滋味……每隔一段时间，在泸州职业技术学院白酒品评标准化考评室，酿酒技术专业的学生都会跟来自郎酒等著名酒企的白酒尝评大师学习白酒品评的专业知识。

每个星期二下午，泸州职业技术学院学前教育专业教师高原都会到泸州职业技术学院附属幼儿园（经纬诺博幼儿园）为孩子们上一节活动课。“我想成为一名‘双师型老师’，通过示范上课，能丰富教学经验，提升教学能力。”高原说。

教师有本领，学生才能有绝活。泸州职业技术学院通过有计划地选送教师进企业挂职锻炼、引进企业优秀的技术和管理人员担任专兼职教师等方式，充实学校“双师型”教师队伍，使“双师型”教师人数占专业教师总人数近90%。

教育课程与经济发展脱离、人才培养与实际使用相对脱节，是制约职业教育发展的两大问题。在对标产业链建设专业群，解决了人才培养方向性问题后，泸州职业技术学院将课堂搬进生产性实训基地，解决人才供需问题。

白酒产业实训基地、经纬诺博幼儿园、龙涧酒庄、龙涧假日酒店、京伦酒店……近年来，泸州职业技术学院主动与行业龙头、知名企业、行业协会合作办学，建设了一批“生产性实训基地”，让越来越多的学生在校内就能完成从学生、学徒，到准员工、员工的完整转变。

“通过与龙头企业、行业协会等共建实训基地，为学生搭建更高的平台，拓宽他们的视野，培养‘双证’人才，让学生在拿到专科毕业证的同时，还要拿到一个职业技能证书，构建产教命运共同体。”在何杰看来，职业技术院校要培养企业用得上的人才，企业不愿意要，学生不愿意去，企业与学校两头冷，就谈不上产教深度融合。

在泸州职业技术学院三期校园内，成渝地区双城经济圈川南公共实训基地正在进行紧张的室内装修和实训设备的调试，该基地占地23亩、建筑面积20000平方米，是区域共享型产学研用一体化实训基地，投用后将面向川南渝西提供工业机器人、物联网应用、云计算、大数据应用、建筑信息模型、智能制造、健康和社会照护等10个以上工种的师资培训、职业技能训练、职业技能等级认定和技能大赛比赛。

“将行业一流大师带进教室，将行业先进技术引进课程，让学生直接进入行业龙头企业实习实训，确保师生与产业前沿、技术前端无缝对接，确保产教融合育人质量。”何杰说。

让每个学生都出彩

2020年，泸州职业技术学院2017级酿酒技术1班学生周阳毕业后进入古蔺郎酒厂工作，由于工作认真负责，专业技能突出，提前3个月转为正式员工。同年8月，在全公司后备干部选拔中，周洋与众多知名高校毕业生同台竞争，以优异成绩进入人力资源部挂职锻炼。“没有母校的培养，以及和郎酒集团的深度合作，我走不到今天。”谈起自己的就业经历，周阳感慨地说。

学以致用，让每个学生都出彩。目前，泸州职业技术学院已与300多家科研院所、知名企业、上市公司建立了紧密合作关系，与企业合作的订单班项目有25个，订单育人1200余人，初步实现“产为教设，教促产兴”。其中，与郎酒共建“郎酒菁英班”，定向培养高素质酒类人才近500名。与国信蓝桥教育科技（北京）股份有限公司共建“蓝桥班”，每年培养人才400名。与洲际集团联合开班智选假日经理班、洲际英才订单班，每年为洲际集团培养酒店管理人才200人。

在“学用零距离”的办学模式下，泸州职业技术学院学生在就业市场上成了“香饽饽”，也让学校招生从以前的“学校上门”变成了现在的“学生挤破门槛”。

近年来，泸州职业技术学院毕业生综合就业率在97%以上，不少学生成为泸州老窖、郎酒等行业龙头企业员工，并且在与众多知名高校毕业生竞争时取得优势。

3月27日，泸州职业技术学院2021年单招考试举行，4490名学子赴考，竞争3000个名额，报考人数创下学校单招考试历史新高。

学校的中高职衔接五年贯通培养也同样火爆。今年，近40所中职学校向泸州职业技术学院表达了合作意向。经过筛选，泸州职业技术学院与其中25所中职学校开展合作，提供2150个培养指标。

何杰说，泸州职业技术学院将持续推进产教融合，积极探索办学体制机制改革创新，为学生实现出彩人生铺就更宽广的道路。（记者 李晓东 周洪双 本报通讯员 刘明霞）

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