原标题：909万高校毕业生，如何走好就业第一步

第一次设计简历，第一次穿西装打领带面试，收到第一份录用通知……或许兴奋，或许忐忑，在这个毕业季，909万毕业生正在线上线下忙碌，在宣讲会、双选会、面试场地之间奔波，为了以更好的姿态离开校园、走向社会，为了献给自己的一份名叫“值得”的青春成人礼。

据教育部高校学生司司长王辉透露，2021届全国普通高校毕业生总规模达到909万人，同比增加35万人。虽然今年以来国民经济呈持续稳定恢复态势，但疫情对就业的深层次影响仍在继续，做好高校毕业生就业工作任务依然艰巨。那么，面对新形势、新挑战应如何稳定就业预期，让毕业生以更扎实、稳健的步伐迈好走出校门的第一步？教育部在5月13日召开的新闻通气会上介绍了相关情况。

拓宽路径，提供更多更优就业岗位机会

“黑龙江对人才的渴望、重视和培养都坚定了我去那里的决心，也增强了我去基层干事创业的信心。”李宝金是清华大学水利系的应届硕士毕业生，他将成为一名黑龙江的定向选调生。

不少毕业生可能像李宝金一样期望选择体制内就业。王辉表示，公务员招录方面，中央组织部、国家公务员局将考录时间提前约2个月，预计于7月基本完成。基层就业项目方面，“特岗计划”“三支一扶”“西部计划”等国家基层就业项目陆续启动。大学生征兵方面，教育部配合国防动员部启动“一年两征”征兵改革，第二次征兵报名已于4月开始。国企招聘方面，教育部会同国资委、中央广播电视总台等正在举办第二季“国聘行动”，目前已累计提供岗位58.9万个。中小学幼儿园教师招聘方面，会同人力资源和社会保障部，指导各地做好教师招聘工作，预计于8月基本完成。此外，教育部还发挥高等教育人才“蓄水池”作用，适度扩大研究生、专升本招录规模，统筹推进学科专业结构调整，着力培养更多应用型、复合型人才。

“除政策性岗位之外，更多拓展市场化岗位渠道，是我们必须要大力推进的方向。例如，我们将要开展的就业促进周、成立就业创业指导委员会，都是为了更好地把高校和用人单位结合起来，建立常态化的校企对接机制。此外，现在的毕业生就业呈现个性化趋势。有的选择升学、创业，有的选择到企业就业，‘慢就业’现象也在增长，我们要提供更加精准的服务。”教育部高校学生司副司长吴爱华说。

“疫情期间，多种形态的灵活就业降低了就业门槛，丰富了就业市场，今后，各部门还应进一步加大招聘信息共享、职业技能培训、中介对接等扶持力度，让灵活就业成为稳就业的重要抓手。”东北师范大学副校长、思想政治教育中心教授王占仁表示。

聚焦重点，促进重点领域、重点行业、中西部就业

“去一线做专业相关的工作就是我的初心。”清华大学工物系应届博士毕业生孙启明做出自己的职业选择——他将前往位于内蒙古包头的中核北方核燃料元件有限公司工作。

2020年9月1日以来，教育部组织开展重点地区、重点行业、重点单位、重点群体等40场“24365校园招聘服务”专场招聘活动，提供就业岗位342万个，促进就业资源精准对接。

这些就业资源聚焦区域发展战略、聚焦国家战略需要、聚焦民生急需领域。例如，面向粤港澳大湾区举办广东省专场招聘会，提供就业岗位90万个；面向京津冀、长三角、成渝等地区举办5场专场招聘会，提供就业岗位32万个；举办湖北专场招聘会，提供就业岗位50万个。教育部还联合其他单位推出国防军工行业专场招聘会、全国国家级经济技术开发区专场招聘会、医疗卫生专场招聘会等，引导高校毕业生投身国防科技建设、国家级经济开发区建设等。

除到重点行业和领域就业，扎根西部边疆地区也成为不少毕业生的选择。“中国石油大学（北京）实施高层次应用型西部建设者工程，还设立西部基层就业奖，每年投入50余万元用于就业表彰。近年来我校每年都有超过1/3的毕业生服务国家能源战略，近20%的毕业生到祖国西部地区就业，近5年赴西部就业的毕业生累计达到2300多名。”中国石油大学（北京）党委副书记、副校长韩尚峰介绍。

“疫情暴露出我们在公共卫生、社区服务等方面的人才短缺问题，在保持扩大特殊急需专业招生规模基础上，各部门还需要增强毕业生面向基层就业和重点领域、重点行业就业的政策吸引力。”王占仁说。

准确匹配，满足应届生多样化就业需求

“现在大学生求职目标都很明确，对于就业信息精准度的需求也更高了。”中央民族大学招生就业工作处副处长张继伟表示。

在2020年“24365校园招聘服务”和毕业班辅导员就业工作平台的基础上，教育部进一步整合资源、丰富内容，建设了“24365智慧就业”平台。平台覆盖了部、省、校、院系、辅导员、毕业生六级用户，整合了社会机构和就业战线内部优质资源，充分发挥在线数据资源和大数据智能算法的优势，使毕业生求职信息与用人单位招聘信息高效互动，实现了毕业生和信息岗位的个性化匹配和精准触达，打通就业“最后一公里”。

教育部将成立一个新的就业智囊团——全国普通高校毕业生就业创业指导委员会（以下简称“就指委”）。就指委将聚焦产业结构变化、新就业形态等课题开展宏观研究，为高校毕业生就业创业政策制定提供咨询建议；协助教育部开展高校与地方政府、行业协会、用人单位就业创业对接活动，推动校企合作和学职衔接；研究制定大学生学业与职业发展指南，提升大学生职业生涯教育水平；开展大学生就业创业工作队伍能力培训、学术研讨、经验交流，建强专业化就业工作队伍。

“结合专业和职业发展，就指委设置了包括农林、能源动力、材料化工、装备制造、信息通讯与互联网等19个分行业就业指导委员会，确保全国高校毕业生就业行业全覆盖。”吴爱华表示。

教育部还围绕就业形势与政策、行业解析与职业发展等主题，开展“24365就业公益直播课”，已累计举办35场，观看人次超过1.08亿。“现在的毕业生就业工作线上线下同步开展，线上投递简历、线上面试、线上签就业协议已成为常态。另外，通过大数据也能更好地实现人岗匹配、智能对接，这也是我们后期努力的方向。”吴爱华说。

北京师范大学战略人才研究中心主任、政府管理学院教授王建民提醒广大毕业生，“要以‘人力资本’的视角看待自身，合理寻找符合条件的市场需求，更好实现自身价值，合理调整就业期待，不要一味好高骛远。个人职业发展是个长远过程，面对就业压力要动态调整求职目标，在有限时间中做出最优选择”。（周世祥 晋浩天）

(责编：温璐、熊旭)