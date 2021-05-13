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情景剧课程化 安全教育这样进课堂

2021年05月13日11:24 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京5月13日电 11日，由北京市海淀区教委主办的“百校百剧安全教育进课堂”活动在北京市二十一世纪国际学校正式启动。该活动通过师生真人情景剧和动画视频的系列课程，以学生喜闻乐见的形式，融沉浸式与体验式安全教育于一体，开展校园安全知识普及和教育。

“百校百剧安全教育进课堂”活动启动。主办方供图

教育部体卫艺司一级巡视员郝风林说，希望这些创新成果及经验能够向全市乃至全国推广。他建议，要结合学校地域实际和学生特点，增加区域要素。推广形式除“百校百剧进课堂”现有的舞台剧、卡通片外，可以增加电影、微电影、VR等，还可以与学校定期开展的应急疏散演练、安全教育实践活动相结合，让孩子掌握得更全面更扎实。

海淀区委教工委书记尹丽君介绍，“百校百剧”已成功举办了五个赛季，选拔的情景短剧对标教育部《中小学公共安全教育指导纲要》的要求，覆盖多个灾害知识点，成为海淀区中小学生安全教育的重要抓手。此次，海淀区教委又对“百校百剧”的剧目进行二次课程开发，让剧目走入课堂，让更多中小学生更好地学习安全知识。

据悉，“百校百剧”的剧目聚焦于意外伤害、欺凌暴力、自然灾害、公共卫生事件等各类校园安全事件，通过师生参演，直观呈现突发安全事故情景，并示范正确的应急处理措施。首批转化后的5门安全教育课程已经推出。未来，海淀区教委将进一步推动“百校百剧”与课堂教育教学相融合，将安全教育的情景剧目进行课程转化。

(责编：郝孟佳、秦华)

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