人民网北京5月13日电 北京工业大学12日召开庆祝中国共产党成立100周年暨青年马克思主义者培养工程班（教师）总结大会。200余名历届“青马班”学员共同学习党的历史，坚定初心使命，点燃心中奋进“十四五”新征程的火种。

北京工业大学教师青年马克思主义者培养工程班是学校党委加强和改进学校青年教师思想政治工作的创新性举措。自2013年11月开办至今，教师“青马班”经过七年的不断摸索和反复打磨，取得了丰硕成果。

“青马班”创始人之一、第1期“青马班”辅导员、马克思主义学院教授钱伟量在接受采访时表示：“青年一直是党员队伍中的重要力量，在高校育人事业中，青年教师更是主力军。如何将学校近千名青年教师打造成一支高素质的‘引路人’队伍，是我们当时思考的首要问题。‘青马班’正是在这个背景下孕育而生。”

“青马班”学员代表张永哲在发言中表示，自己的成长得益于“青马班”的培养，会继续勇挑重担，奋进新时代。“青马班”第6期学员代表冯金超在发言中说，第6期“青马班”是非常特别的一期，既赶上了新中国成立70周年的伟大时刻，也经历了2020年新冠肺炎疫情的大战大考。在迎接建党百年之际光荣结业，既是一个圆满的结束，又是一个崭新的开始。

“红米饭、南瓜汤、挖野菜、也当粮”“无论从哪里开始，你都坚持扣好人生的第一粒扣子”，伴随着学员们带来的合唱《毛委员和我们在一起》、诗朗诵《你从梁家河走来》，与会人员在动听的旋律和感人的诗词中感受党的光荣历史。

北京工业大学党委书记谢辉在发言中阐述了“追求真理、艰苦奋斗、脚踏实地、担当奉献”的“青马精神”。他希望“青马班”学员带头学好党史、讲好党史、用好党史，坚持用党的创新理论铸魂育人，推动马克思主义在青年学生中入脑入心，勇做学校事业改革发展的排头兵。

北京市委教育工委副书记李奕在最后的讲话中指出，希望北工大坚持发挥优势和特色，在不懈奋斗中实现学校高质量发展，进一步对标一流大学建设目标，努力在高等教育强国建设中开新局、立标杆，将教师“青马班”打造为全市高校教师思想政治工作创新发展的“样板田”，推动全市高校思想政治工作质量和水平再上新台阶。

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