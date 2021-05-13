新闻通气会现场。人民网记者 孙竞摄

人民网北京5月13日电 （记者孙竞）教育部今天上午召开新闻通气会，介绍2021届高校毕业生就业工作进展情况。教育部高校学生司司长王辉表示，2021届全国普通高校毕业生总规模909万，同比增加35万。在疫情防控常态化背景下，做好高校毕业生就业工作任务依然艰巨。

王辉介绍，政策性岗位招录高校毕业生的工作进展顺利。公务员招录方面，今年的考录时间提前约2个月，将于7月基本完成；基层就业项目方面，“特岗计划”“三支一扶”“西部计划”等国家基层就业项目均陆续启动；大学生征兵方面，第一次征兵已基本结束，大学生报名非常踊跃，第二次征兵报名已于4月开始；中小学幼儿园教师招聘方面，预计于8月基本完成。

此外，教育部今年适度扩大研究生、专升本招录规模，并同调整学科专业结构统筹推进，培养更多应用型、复合型人才。

记者了解到，教育部面向湖北高校毕业生，继续开展全国高校与湖北高校就业“一帮一”工作。在湖北武汉召开的“2021届高校毕业生就业创业促进行动”首场对接大会上，提供岗位超50万个。

针对近期媒体关注的“选择直播销售、网约配送等灵活就业方式的毕业生人数增加”现象，教育部高校学生司副司长吴爱华回应称，行行可建功，处处可立业。每一个行业，每一份工作，只要是辛勤劳动就值得尊重。对于灵活就业的毕业生，教育部将持续做好相关服务工作。

“一方面要求各地各高校优化升级指导服务，面向有意愿从事新就业形态的毕业生和创新创业的大学生，做好政策解读，提供有针对性的培训服务。另外，会同有关部门完善新就业形态的保障政策，研究新就业形态从业人员的社保政策、就业权益保护政策，为高校毕业生从事灵活就业提供更有力的保障和支持。”吴爱华说。

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