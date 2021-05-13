原标题：“一半学生上不了普通高中”说法不可信

离中考还有一个月，一些消息早已在家长圈里刷屏——“一半学生上不了普高”“中考的激烈程度快赶上高考了”，这些传言令家长们担心不已。那么，各地普通高中的录取比例实际处于什么水平？孩子们进入普高的机会，到底是在增多，还是在减少？家长们该如何看待这个问题？记者就此进行了采访、梳理。

据记者了解，相关政策背景是，2017年教育部等四部门联合下发《高中阶段教育普及攻坚计划（2017—2020年）》，其中的五大目标之一就是“普通高中与中等职业教育招生规模大体相当”。

目前，高中阶段教育包括普高和中职，中职又包含职高、中专和技校。按照国家相关政策，非义务教育阶段的高中教育，应该实行普职分流并保持普职比例相当。“大体相当”并不是要求严格按照1:1比例招生，可根据实际情况作出调整，但不能太过偏离。

现实情况远比统计数据复杂：在一些大城市，没有当地户籍的外地学生，在上完初中后，往往会返回原籍就读高中。职高、技校、中专这三类学校还招收了很多在职培训人员，承担了下岗工人再就业、农民工培训等职责。在统计口径里，这些人都被算进了分母。也就是说，国家要求的普职“大体相当”，实际上是把成人中专和培训生源等都计算在内，并不只包括初中应届毕业生。

《中国教育统计年鉴》数据显示，从全国范围来看，自1990年开始，普高学生占高中阶段教育在校生的比例为50%左右；2016年开始，普高学生占比逐渐增加，这几年基本都维持在60%以上。

再从各省份的录取率来看，2019年北京普高招生51403人，中职招生12578人，普高录取比例为80.34%，为全国最高。同样是2019年的普高录取比例，天津67.66%，上海61.27%，吉林77.36%，江苏64.56%，贵州67.75%，广东67.01%，青海、安徽比例最低，但都超过了55%。大部分省份保持在65%左右的水平。

而且这些年来，普高的录取比例变动并不大。2017年至2019年，各省普高录取比例基本保持稳定，大部分省份的增减均在2个百分点左右，没有出现过大幅度变动。“中考淘汰率激增”纯属危言耸听。

事实上，这些网络不实消息每年都会出现，“新瓶装旧酒”，一次次加剧家长焦虑。湖南长沙教育部门2018年就曾发文澄清，相关网帖“概念混淆”，长沙城区的普高录取比例一直在60%左右，且近三年略有增长。

另一方面，在发达地区，中职的招生比例正在持续走低。显而易见的原因是，当地产业经济发展对人才的需求已经高端化了，市场不再需要那么多的中职毕业生。江苏、海南等地为中职学生提供新的学习机会，把一些学生送入大专院校，开展“3+3学制”探索，意图“延长”中职学生受教育年限，提高受教育水平，这就是最好的印证。

南京大学教育经济与管理研究所副所长宗晓华认为，普通高中和中等职业学校只代表人才培养的不同路径，是开发每类人才特长的必要分工，而不应成为人才筛选和分层的标签。（本报记者 陈 鹏）

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