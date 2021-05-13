原标题：大连理工大学：706个生活委员与同学零距离

有同学反映西部校区的台阶有破损，经过与学校的沟通和长期跟进后最终得到解决；有同学反馈图书馆内温度问题和设备损坏问题，学生会在与图书馆老师沟通后，对室内温度进行了调整，并对设备及时进行了维修；当校园出现大规模网络问题时，学生会第一时间和老师了解情况，并将相关通知反馈给同学，保证信息的双向流通……

大连理工大学学生会始终重视学生权益保障工作，努力为广大同学提供全方面、多渠道的问题反馈平台，健全线上反馈体系，倾听同学们的真实诉求。

近4年，共有706位生活委员参与到学生权益问题的收集、跟踪和反馈工作中，学生会帮助同学们成功解决图书馆占座物品清理、假期图书馆增加开放时间、线上实时查看校车定位、教学区增设健身器材、宿舍楼增设热水机和洗衣机等实际问题，组织学生与学校后勤处、校园规划管理办公室、网信中心等职能部门开展座谈会14次、线下走访及线上沟通237次，累计帮助同学解决问题725项，问题解决率达96%。

2021年寒假临近时，大连突发新冠肺炎疫情。由于学校封闭管理，又恰逢期末考试周，同学们不仅面临着考试的压力，更有对疫情之下寒假能否回家的焦虑。为了缓解同学们焦虑烦躁的情绪，大连理工大学学生会筹备策划了“暖冬福袋”活动。

每天早上6点，学生会都会把一个个送给同学们的福袋挂在生活区、活动区的各个角落。福袋里不仅有健康营养的坚果、甜蜜的巧克力和糖果、温暖的袋装奶茶和暖贴，还有一张张激励大家的寄语卡片——“心里住着小星星，生活才会亮晶晶”“愿你有梦想，有力量，不彷徨，还飞翔”“走一步有一步的风景，进一步有一步的欢喜，幸福，在路上”……摘下福袋的同学们脸上洋溢着笑容，看到其中的寄语更是备受鼓舞。

在考研前夕，学生会骨干看到有备考同学在朋友圈反映食堂就餐黄金时段较拥挤。为了给考研同学们留出更多的休息和备考时间，学生会紧急动员，借助微信公众号推送，呼吁同学们错峰吃饭，“让考研同学先吃饭”一文推出被许多同学转载。同时，学生会还积极为考研学子们加油打气，给他们送去必胜的信心。

多年来，大连理工大学学生会始终走在服务同学的第一线，大大小小的志愿服务活动中都有学生会成员的身影。学校迎新工作、疫苗接种工作、国庆中秋双节嘉年华、暖冬活动……学生会的同学们有一份热，发一份光，用自己最贴心的服务为大家送去一份温暖。（记者 金卓）

(责编：温璐、郝孟佳)