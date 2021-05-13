原标题：西北工业大学：有困难找“小niu”

“遇到困难找‘小niu~’”是西北工业大学学生常说的一句话，这里的“小niu~”不是一个人，而是西北工业大学学生会QQ平台的昵称。近年来，西北工业大学学生会依托QQ、微信等新媒体平台，构建校园服务矩阵，将维护学生权益工作深入细微，将服务延申至同学“手边”。

2016年，西北工业大学学生会为帮助同学们更好更快地寻找丢失物品，开始探索线上服务模式。学生会建立失物招领群，将待招领的物品信息发出，通过群中的同学快速找到失主。5年来，失物招领群每年累计发布近千条失招信息，创造了一个个寻找失物的最快速度，成为同学们的得力帮手，广受好评。

失物招领群的成功尝试，让该校学生会找到了维护学生权益的新窗口，“线上”成为帮助同学及时解决权益问题、开展服务反馈工作的新阵地。一方面，学生会通过官方平台发放调查问卷，收集同学们遇到的问题。另一方面，同学们可以直接向校学生会官方QQ账号反馈问题，学生会再将问题逐一解决。

同时，依托校园管理服务微信平台，同学们能够与后勤产业集团、餐饮集团、信息处等职能部门零距离沟通，方便快速得到问题的回复和处理信息。

在学生会的不断努力和同学们的积极参与中，大量的学生提案和诉求得到关注。如在宿舍区设立快递点、自助打印店、无人超市，更换新式饮水机，翻新洗衣房，延长洗澡供热时间，设立通宵自习室……越来越多的变化为同学们送去了温暖。

为了提升同学们的维权意识，丰富日常生活，学生会还积极开展生动有趣的权益活动。

在权益海报大赛中，同学们通过设计海报发出维权之声，以另一种方式诉说自己的维权故事。在疫情期间的提案大赛中，校学生会与同学们群策群力，共同助力抗“疫”最后一站。

这些活动激发了同学们的主人翁意识，大家共同管理校园，爱护校园，为同学们营造了青春阳光的校园氛围，也让校园服务工作落到了实处，让学生会真正走到了同学们的身边。（记者 金卓）

(责编：温璐、郝孟佳)