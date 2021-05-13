原标题：大学生的大棚试验

在江苏常阴沙现代农业示范园区的大棚内，一群大学生正忙得不可开交。修理表皮、取下花苞、沾取花粉……19岁的安徽小伙儿陈浩娴熟地操作着整套流程。他是苏州农业职业技术学院环境工程学院生态农业技术专业的学生。这是他第6次来到种植“露天越冬西兰花”的大棚，开展人工授粉作业。

苏州农业职业技术学院与农业示范园区的缘分，还要从一通求助电话开始。

4月8日，该校环境工程学院副院长朱文婷接到张家港市现代农业示范园松田种业负责人杨继峰的电话。杨继峰希望生态农业技术专业学生发挥所长，前往常阴沙现代农业示范园区帮助新研发品种“露天越冬西兰花”进行人工授粉。

“露天越冬西兰花”是一个新研发的品种，以人工授粉的方式培育，操作流程极其复杂。在收到杨继峰的求助后，21岁的学生贾恬玥第一个报名。她建议先选少量西兰花植株试点授粉，“做做试验”。

贾恬玥用剪刀修理植株上多余的花和废叶后，拿起镊子与棉签对花苞进行二次修剪。在她看来，准备工作至关重要，这决定着人工授粉的成败。她小心地用镊子剥离开花苞的里层和外层。找准柱头的位置后，贾恬玥用沾有花粉的棉签小心擦拭柱头。“这样，一次人工授粉就完成了。”经检测，这次试点授粉十分成功。

在随行教师的安排下，87名学生开始分组对研发基地内的西兰花进行人工授粉。

其实，该校组织户外实践活动已经不是第一次。在贾恬玥的印象中，她参加过多次类似的实践活动。在大棚中进行小麦培育、花卉植物培养……每一次实践都为她带来不同方面的提升。（王越 左智越 记者 李超）

(责编：温璐、郝孟佳)