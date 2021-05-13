原标题：美育教育短板如何补齐

5月11日，在福州市乌山小学，学生在参加课后古琴兴趣班。新华社记者 宋为伟/摄

“我原本以为，陶瓷艺术就是做做陶罐，但是在工作坊里，我发现陶瓷可以有这么多样的艺术表现形式。”近日，在成都举办的大学生艺术实践工作坊暨艺术作品展览上，来自湖北大学“新物种陶瓷艺术工作坊”的赵婧雯与同学们带来了几十件样式各异、“脑洞大开”的艺术作品。

中青报·中青网记者在这里看到，其中一只“萌怪”有着浅灰色的身体，大大的圆形嘴巴像一个鼓风机。除此以外，还有不少像外星生物一样，由陶瓷、黏土等材料做成的“新物种”。

“萌怪”也出现在了海南师范大学学生秦文权的微信朋友圈中。在展馆的另一头，秦文权和他的老师、同学带来了海南黎锦的制作过程和作品。他表示，“在大学里，我第一次了解到海南的乡村艺术，这些传统手工艺品不仅让我学习到了很多知识，海南乡村的建筑设计和文化理念也将在我的职业生涯中一直陪伴着我。”

5月6日起，全国第六届大学生艺术展演活动在成都启动。据了解，本届活动以“奋斗创新奉献”为主题，为期8天，共有来自全国198所高校的264支代表队，近8600余名师生参加。据悉，自2005年开始，“大艺展”每3年举办一届，是目前我国规格最高、规模最大、影响最广的大学生艺术盛会。

去年年底，中办、国办印发的《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》提出探索将艺术类科目纳入中考改革试点。“美育进中考”引发美育教育热议。孩子们究竟需要什么样的美育教育？美育教育有哪些亟待补齐的短板呢？

如今，越来越多的学校开设了美育课程。

在不久前教育部召开的新闻发布会上，教育部体育卫生与艺术教育司司长王登峰表示，义务教育阶段，大部分省份的学校按照国家课程设置方案保证音乐、美术课程总量不低于总课时的9%；高中教育阶段，全国93.2%的学校开设6个学分的艺术类必修课程；80.7%的中等职业教育学校将艺术课程纳入公共基础必修课并保证72学时；高等教育阶段，87.6%的高校面向全体学生开设公共艺术课程。

近年来，学生对于美育课程的满意度不断提高。2019年国家义务教育质量监测艺术学习质量监测结果显示，78.5%的四年级和77.2%的八年级学生演唱能力达到中等及以上水平，91.5%的四年级和65.8%的八年级学生绘画创作与表达能力达到中等及以上水平。八成以上学生喜欢艺术课和艺术教师。

如今，人们一直在呼唤美育，那么这个社会究竟需要什么样的美育教育？

“美育不仅仅是培养优秀的艺术人才，同时也是每一个学生都要接受的一项重要教育教学实践活动。”王登峰表示，美育不仅仅是吹拉弹唱等技能，也是对人的全面素质的培养，特别是审美和人文素养的培养，而且一定是面向人人的。

“所以既要在美育的课堂上教会学生欣赏美、发现美，也要教给学生创造美的能力。美育教学的改革，就是要围绕着提高学生的审美和人文素养，立足于教会学生艺术基础知识、艺术基本素养和专项艺术特长。”王登峰说。

海南师范大学教师侯志国表示，不仅学生应当接受美育教育，全民都应提倡美育，这是非常有意义的一件事。“任何行业、任何工作都需要美育，越来越多的从业者接受对美的教育，我们的社会将变得更加美好。”

长期以来，美育一直是我国教育事业中的薄弱环节。一些地方和学校对美育育人功能认识不到位，重应试轻素养、重少数轻全体、重比赛轻普及，应付挤占美育课的现象屡见不鲜。资源配置不达标、师资队伍缺额较大成为美育教育最主要的短板。

王登峰表示，教育部指导各地将美育教学器材配备纳入全面改薄项目统一推进，全国中小学艺术专用教室的配备率大幅度提高，艺术教学器材与课外活动场地的条件得到明显改善。2019年全国小学艺术器材达标率达95.07%，初中达标率达96.12%，高中达标率达93.26%，近5年分别增长了36.60%、20.16%和8.67%。

“从各地各校情况看，进一步加快场地和器材建设是当务之急。”王登峰说。当前，全国中小学艺术教学器材与课外场地活动条件得到明显改善，但地区差别、城乡差别、校际差别问题仍然存在。王登峰介绍称，经过努力，学校美育场地器材配备有了显著提升，上课教室和活动场所基本满足，但从实现美育教学目标教会、勤练、常展（常演）标准看，仍有很大差距，需要全面改善。

此外，针对当前美育师资力量短缺的问题，王登峰表示，近年来，各级教育行政部门为加强美育师资队伍建设采取多项措施。例如，教育部指导各地多措并举破解中小学美育教师紧缺问题。实施“美育浸润行动计划”，首批支持20所高校对口支持18个省（区、市）的农村中小学校，提供持续、稳定、有效的精准帮扶和志愿服务。

“全国义务教育阶段美育教师人数由2015年的59.9万人增加到2020年的77.8万人，5年来增加17.9万人，平均增速为7.8%。”王登峰说。

王登峰表示，美育教师质量对学校美育发展至关重要，美育教师短缺是结构性的。为了解决这一问题，近年来国家和地方层面已有不少相关措施。“我们正在研究推动实施艺术教育专业大学生支教计划，进一步补充师资不足问题。”

“对很多学校来说，教师编制已经满了，但是体育、美育的教师还是相对短缺，这是一个结构调整的问题。”王登峰指出，真正解决这个问题，要提高音乐、美术专业或者艺术教育专业毕业生的能力素质和水平，同时要让美育教师这个职业更有吸引力，要进一步加大政策支持，确保各科教师能够按需分配。(记者 叶雨婷)

(责编：温璐、郝孟佳)