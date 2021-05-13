五龙潭生态茶园采茶忙。

郑 敏摄

立夏时节，万物繁茂。走进浙江省宁波市海曙区龙观乡，一望无际的茶山映入眼帘。依山而建的向阳舍主题民宿，三面环山，一面平原，既有缓坡茶山虚掩，又有外牌楼水库的山泉水环绕全庄。山泉水聚集到庄前浅浅的人工湖中，鱼在水中游，时不时还有白鹭飞来栖息觅食。

“我们推出了别有特色的采茶制茶深度体验项目，今年‘五一’小长假时，房间早在1个月前就订满了，接待的客流也比平时多了三成。”民宿负责人杨晋良说，考虑到密集的客流，民宿还提前配备了自动消毒喷淋装置、红外线面部测温仪等防疫设备，让游客们不仅玩得开心，还玩得放心。

引进向阳舍主题民宿，是海曙区龙观乡践行“绿水青山就是金山银山”理念，将美丽风景变为美丽经济的缩影。

20年来，当地政府坚持守护绿水青山和以旅游产业实现乡村振兴的战略定位，如今，龙观乡已成为全国特色景观旅游名乡。

20年前，以高山移民为契机，龙观乡开启了新村建设。如今，宁波市首个光伏村、首个海绵村先后在这里建成，座座新居拔地而起，与远山近水交相辉映，形成全域“景在村中、村在景中”的美丽乡居格局。

15年前，一家企业将目光瞄向龙观这一片如画的风景，如今，其投资建设的“飞想探索”主题度假村已投入运营，这里集休闲度假、户外拓展、青少年活动、亲子游乐和企业团建等功能于一体，成为吸引游客的好去处。

近两年来，龙观乡还陆续新增了五龙潭7D观瀑水景玻璃天桥、青云峡漂流等旅游产品，修建提升了海曙区首条“美丽经济走廊”——庄顶旅游运动公路。

目前，切入四明山旅游大格局，依托全域清新山水底色和多元文化，龙观乡“一区、两环、三带”全域旅游发展格局已经成型：一区为小镇生活风情体验区；两环为连接交通环线的山地运动休闲环和串联外围古村落的古村文化体验环；三带为北部依托国家4A级旅游景区五龙潭风景区的观光养生风情带，中部依托森林、湖泊、溪流、古道等资源形成的运动休闲风情带，南部依托美丽乡居打造的乡村度假风情带。

旅游资源的全面整合和旅游产品的日益丰富，让龙观乡成为吸引游客纷至沓来的“磁场”。2020年，龙观乡接待游客100万人次，旅游收入7500余万元，同比增长4.2%。

村民也收获了乡村“颜值”与“气质”提升的红利。在有272户村民的龙峰村，近年来先后有7家农家乐开业。64岁的村民陈忠国看好家乡的发展前景，2016年回村开办农家乐，全家平均每年增收10余万元。陈忠国感慨道：“游客越来越多，尤其是节假日，农家乐基本爆满。自家种植的蔬菜、养殖的鸡鸭全部上了餐桌，不愁销售。”游客来这里，呼吸新鲜空气、爬山、走古道、吃农家菜，乘兴而来、尽兴而归，带火了村里的土特产销售，村民的腰包也渐渐鼓了起来。

“让游客更加流连忘返，让村民更加富足安康，让乡村更加充满魅力，正是龙观推动全域旅游高质量发展的真正追求。”龙观乡负责人说。（陈朝霞 孙勇）

(责编：李依环、温璐)