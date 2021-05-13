作者（左）在和好朋友茉莉聚餐。

我今年上12年级，已经在英国寄宿学校度过了3个春秋。3年前，我来英国读书，目的是体验英式教育、专心学习取得好成绩。现在，我不但实现了预期目标，还收获了人生中难得的体验——寄宿生活。

来英国前，我问了几个同学，他们对寄宿学校的印象多是“严格遵守规矩”“整天学习”“想家”。带着忐忑，我的寄宿生活开始了。刚入校时，我被分配跟其他3位同学共享一个房间，她们分别来自肯尼亚、英国和西班牙，我们从不认识对方到现在成为了无话不说的朋友。

跟来自不同国家的朋友相处，让我大开眼界，也有机会了解不同国家的文化，还让我学会了不同语言的问候语。从生活上来说，我遇到不开心的事时，宿管老师和同学们总会帮我排忧解难，有时候一个小小的拥抱和一句亲切的问候，会让我对宿舍产生归属感。

更值得一提的是，每逢有同学过生日，其他人都会为她设计一个生日会，带给同学不一样的惊喜。

转眼到了2020年，新冠肺炎疫情席卷全球。夏天时，大多数同学回家了，宿舍里就剩我一个国际学生跟14位英国医疗行业工作者的孩子。大家严格遵守防疫规定，小心翼翼，希望能平安度过新冠肺炎疫情蔓延期。

那时，我的临时“舍友”多是低年级的学妹，我并不认识她们。还记得班主任问我有没有朋友时，我尴尬地说：“宿管老师就是我唯一的朋友！”在宿管老师的鼓励下，我很快跟其他同学打成一片，成为了好朋友。这段特殊的经历真是让人难忘。白天，我们在一起打曲棍球、网球、烤棉花糖等；晚上，我们在一起烘焙蛋糕、跳迪斯科、玩宾果游戏。此外，我们还参加每周四晚8点为英国医疗工作者鼓掌的活动，感谢并支持他们在疫情期间为民众的奉献。

正是这些活动让我更快融入因疫情新组建的“宿舍家庭”中，和大家成了好朋友。 其中，最让我难忘的莫过于和正读5至9年级的孩子们相处，她们无忧无虑、充满正能量，每天都让我感到欢乐。每天晚上睡觉前，所有人都喜欢听5年级的一位小朋友讲故事，她非常可爱、精力充沛，讲故事时绘声绘色。她不但是所有人的小妹妹，还被大家推举为最佳故事讲述者。同小朋友相处，需要足够的耐心，虽然有些辛苦，但我体会到了宿管老师的不容易，也让我感受到了作为姐姐的乐趣。

我很幸运结识了好朋友茉莉，常和她在下课后到宿舍外“冒险”，最怀念的是我跟她一起，像电影中的小猪佩奇一样，在泥泞的水坑里玩儿，坐在独轮车里吃早餐，还学着为对方剪头发，虽然最终还得由宿管老师帮我们收拾“残局”。

随着英国疫情逐渐得到控制，同学们开始回校上课，宿舍又重新按年级划分。但我同样怀念疫情期间的混龄居住，希望将来我们有重聚的那一天！（文/李恩慈；寄自英国）

(责编：李依环、温璐)