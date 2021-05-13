受疫情影响，孙格只能居家上网课、写作业。

2020年复活节假期过后，孙格的留学生活按下了“循环键”，她所就读的英国谢菲尔德大学转为线上授课，每天的日子变得简单重复——打开电脑上网课。

另一件每天重复做的事情是关注英国以及自己所在区域的新冠肺炎确诊人数。

对抗懈怠和孤独

在上网课的日子里，课堂变成了小小的公寓房间，老师变成了冰冷的电脑。在长达4个多月的网课学习中，因为没有按时出门上课的要求，孙格的作息时间彻底乱了，如何调整作息时间是让她头疼的问题。

少了与老师面对面的学业压力，孙格所在班级的缺勤率上涨，有时甚至只有几位同学上课。“懈怠是难免的，毕竟老师不在你眼前。”在上网课的过程中，孙格一直在与松懈作斗争，“在上网课的过程中，常有内心挣扎，要与无人监督所产生的懒惰感对抗。”

对孙格来说，相比懈怠感，长时间的独处所带来的焦虑更是一大挑战。4个多月中，除了必要的生活物资采购，孙格没有出过门。一天中的大部分时间，都是自己一个人待着，难免胡思乱想。

孙格告诉笔者，人与人之间的交流大多是在公寓的公共厨房。幸运的是，她所租住的公寓有公共空间，这在一定程度上消解了孤独感。一位来自语言班的同学因单独租住一套公寓，同学们都非常担心，常发微信询问其生活情况。

面对面交流缺乏

孙格所上的线上课程，基本都是老师的录播课，因此与老师的交流非常少。不像课堂教学，有不懂的问题可以直接向老师提问，老师也会及时作出解答。“此外，受线上授课方式所限，要提的问题会显示在公屏上，大家都会看到，提问题的人可能会因胆怯心理而不好意思提问。”孙格说。

线上课更直接的影响是失去了语言学习的环境。如果课堂教学，来自各个国家的同学间会有交流，哪怕只是简单的询问，也都是在使用英语。而线上课中，交流对象最多的是中国留学生。“我感觉英语口语并没有再进一步，也失去了跟不同背景的同学进行跨文化交流、感受当地风土人情的机会，因此也没交到更多来自不同国家的朋友。”

在孙格看来，线上课也有优势。“作为非英语国家的留学生，课堂教学中，因老师语速过快难免会有听不懂的句子。线上课则可以重复观看，对学习还是有益的。”

孙格在写作毕业论文过程中，同时兼顾上网课，这让她身心俱疲，其中最大的挑战来自于和老师的交流不够。“正常情况下，可以与老师约定时间进行面对面交流，而在隔离状态下，只能通过发邮件、微信等方式交流，难免会表达不清楚，这对论文写作不利。”孙格说。

略留下些许遗憾

回望这一年的留学生活，半年线下课、半年线上课，孙格觉得各有利弊。虽然从学习效率、氛围感、交流感等方面而言，线上课都比不上线下课，但线上课能重复巩固，而且节约出上下课花在路上的时间。“在不得已的情况下，线上课是一种让学习继续的好办法。对我来说，上网课保证了我能如期毕业。”孙格说。

直到毕业论文提交，研究生生活结束，孙格都没能返回线下课堂，连毕业典礼都是在线上举行的。在她之前的留学计划中，已安排好日程，请父母来参加毕业典礼，同时看看她生活学习的地方。“因为疫情，没能实现之前的计划。更让我感到遗憾的是，因时间冲突，也没能赶上线上毕业典礼的直播。”孙格说。（岳雨薇）

(责编：李依环、温璐)