本报电 日前，为进一步加强对赴英留学人员的安全教育，帮助留学人员认识安全风险、增强防范意识，教育部留学服务中心最新编制了教育部平安留学行前培训系列教材——《留学英国安全手册》（下称《安全手册》）。

《安全手册》分析了潜在的留学风险，介绍了有效的应对方法，提供了实用的学习生活建议，以帮助留学人员最大程度规避风险，实现平安留学。

根据《安全手册》，英国海关通道分为红色、绿色和蓝色。有需申报物品者，走红色通道；自非欧盟国家抵英、没有需申报物品者，走绿色通道；自欧盟国家抵英、没有需申报物品者，走蓝色通道。

英国海关违禁品和限制品主要有：动植物、蔬菜、肉制品、管制药品、淫秽物品、假冒和盗版产品、仿真枪械、毒品、弹药、爆炸物等。携带以下物品时必须向海关申报：价值1万欧元以上的现金、超过免税限量或限额的自用品、用于商业目的的物品、违禁品或限制入境的物品。

此外，随身携带的证件包括飞机上发的入境卡、含有效签证的护照、学校录取通知书、体检证明（《国际旅行健康证明书》《国际预防接种证书》和肺结核检查证明）、资金证明文件、住宿证明文件、紧急联络电话（包括学校、系、导师的电话等）。需强调的是，新冠肺炎疫情期间，英国政府要求所有入境者提前48小时提交入境申报信息表并在入境时展示给海关。

进入英国后，持半年以上签证的超过16岁的中国留学生，需在抵英后7日内向英国警方登记，注册时要携带以下文件：护照、学校录取通知书、住址证明、两张本人照片（35×45mm）、34英镑现金。

除此之外，留英人员应到中国驻英国大使馆教育处网站上进行报到登记，以方便接收中国留学服务中心发布的重要信息。

《安全手册》提醒中国留学生，英国当前治安形势总体稳定，但涉中国留学人员的抢劫、电信诈骗及寻衅滋事等案件仍时有发生，提醒大家务必提高防范意识。

值得关注的是，英国法律与中国法律有很多不同之处，尤其体现在烟、酒及自卫等方面。《安全手册》提醒，禁止携带、使用或提供任何非法药物或物质（医生开具的处方药除外），例如大麻、摇头丸等；携带刀具、自卫型催泪瓦斯喷雾、手枪（包括仿真枪）及电击枪等任何种类的武器属非法行为；年满18岁者才能购买香烟，禁止在工作场所及基本封闭的公共场所吸烟；年满18岁者才能买酒、饮酒，带有“指定公共场所指令”（DPPOS）标识的城市区域禁止饮酒。（赵晓霞）

(责编：李依环、温璐)