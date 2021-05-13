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让孩子们走进大自然

孙秀艳
2021年05月13日08:31 | 来源：人民网－人民日报
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教育培养热爱自然、尊重自然、保护自然的新时代公民，家长与学校要为此创造更多条件，社会各界同样需要这样的意识

“五一”假期，身边的朋友都忙着出游，不少家庭结伴奔向田野、乡村，春风里孩子们的笑脸特别有感染力。在这美好的季节，笔者期待有更多家庭走进自然，让孩子们在户外上一堂生动的自然教育课。

去网个蜻蜓、捉个蚂蚱，甚至爬上树摘个桑葚榆钱，这是很多农村长大的我们这代人对童年的集体记忆。即便是成长在城市，也大多有观察小动物的经历：地面上搬食的蚂蚁队，雨后的蚯蚓和小蜗牛，谁不能说出一大串故事呢。应该说，在没有消费电子产品的那个时候，大自然是每个孩子的天然课堂。在春天感受“草色遥看近却无”，在秋日欣赏“霜叶红于二月花”，对自然的深厚感情也伴随着孩子们健康成长。

如今，孩子们或每天被繁重的课业学习囿在室内，或为各种电子产品中缤纷而丰富的内容所吸引，孩子们对自然的感知力与热爱程度明显下降。有些家长反映，高呼一声“下雪了，咱们出去玩吧”也难唤起孩子的热情。

美国作家理查德·洛夫在《森林中的最后一个孩子》一书中，用“大自然缺失症”一词描绘现代社会的孩子们——孩子们处在物质丰富的时代，与大自然的联系却越来越缺乏。很多医学专家认为，自然环境中活动的减少是幼儿肥胖、注意力紊乱、抑郁的重要原因。儿童心理神经学研究者则认为，在自然实景中多感官协作学习，是促进儿童大脑发育的重要手段。

其实，对孩子们来说，爱自然应该是一种本能，开阔的自然天地对他们有天然的吸引力。触摸湿润的泥土，捡拾一片漂亮的花瓣，寻找不同形状的叶子，都会令他们眼界大开；如果有机会与小动物亲密接触，孩子们收获的快乐更是无穷。

培养孩子热爱自然也是社会的需要。从国际视角看，气候变化的挑战让全球倍感压力，新一代可能面对更多极端天气和灾害的困扰。只有更多了解自然，顺应自然，才能遏制地球“发烧”的进程，更好地减轻气候变化的影响。

我们正在努力建设人与自然和谐共生的现代化，大力倡导绿色的生产生活方式是必由之路。孩子是祖国未来的接班人，他们的思想理念、行为习惯如何，不仅能够深刻影响家庭，更重要的是决定着未来社会的走向。教育培养热爱自然、尊重自然、保护自然的新一代公民，是时代的需要。因此，不仅家长与学校要创造更多条件让孩子们亲近自然，培养他们对自然的情感、保护的热情，社会各界同样需要这样的意识。

令人欣慰的是，各地生态建设的脚步正在加快，一大批湿地公园、郊野公园、森林公园已初见规模，成为休闲的好去处，也给小朋友们提供了亲近自然的空间。但这些公共绿色空间大多还缺乏孩子自然教育的针对性设计，这一点我们必须补足。

其实，在公共绿色空间给孩子们留出天地并不难，一块小小的场地，更多动植物介绍的标牌指引，一些适合孩子心理的活动等等，稍用心思，孩子们就能在其中获得知识与快乐。

书包的重量不代表成长的速度，时光正好，让孩子亲身探寻千朵万朵压枝低的繁花，或聆听黄鹂鸣翠柳的动人声响，不也是我们成年人的幸福与快乐吗？

《 人民日报 》（ 2021年05月13日 16 版）

(责编：李依环、温璐)

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