新华社记者

成都49中一名16岁学生近日坠亡引发舆论高度关注。11日晚，记者连夜采访学校、教育局、公安部门、家属等多方关键人士，试着还原事件来龙去脉。关键监控到底有无缺失？救护车有没有及时赶到？坠楼是如何发生的？孩子为何走到这一步？

坠亡是如何发生的？关键监控有无缺失？

针对网络上“坠亡是如何发生的”“关键时间段的监控视频有无缺失”的疑问，成都市公安局相关负责人告诉记者，5月9日19时08分，成都市公安局110指挥中心接报警称：在成都49中学校内有人从楼上摔下。成都成华区公安分局跳蹬河派出所、刑警大队立即出警到达现场处置，并在该校实验楼与体育馆之间的人行道上发现一具男性遗体，在遗体北侧绿化带内发现一副眼镜，在遗体右臂处有一把美工刀。

警方告诉记者，经公安机关勘验，小林（化名）坠楼起点位于该校实验楼4楼与体育馆之间的连接平台。在坠楼起点南侧的平台地面上，发现1处鞋印，在坠楼起点处护栏上发现1处踩踏痕迹，在护栏防护玻璃上发现1处踩踏痕迹，在护栏防护玻璃外侧，提取到3枚指纹。经比对，平台地面足迹、护栏及玻璃上的踩踏痕迹与死者所穿帆布鞋足底花纹类型相同，护栏玻璃上指纹为死者所留。

事发后，公安机关法医对小林的遗体进行了体表检验，遗体损伤主要为全身多处擦伤及骨折，鉴定损伤均为高坠伤。警方还介绍，根据理化检验结果，死者血液中未检出农药、鼠药、安眠药等毒药物，可排除死者中毒死亡。

针对网络质疑的“关键监控视频缺失”，记者12日凌晨在成华区公安分局看到了警方调取的全部监控视频。从9日18时16分小林从所在班级教室后门离开，至18时39分44秒小林出现在实验楼5楼走廊尽头，整个过程视频监控连续完整。18时49分28秒监控上出现小林的坠楼身影。“由于死者生前攀爬进入的连接平台属于无人活动区域，未安装监控，所以从18时39分至18时49分，小林没有出现在监控视频里，但是根据现场脚印、攀爬痕迹等证据证明，此前没有其他人进入该平台。”办案民警说。

记者从监控视频中看到，小林还在18时24分53秒时进入学校负一楼水泵房，并在水泵房内手持一把疑似刀具数次割左手腕，中间表现出垂头、摇脑、情绪低落。在水泵房，小林共计停留约12分钟，记者留意到其手腕上当时已出现明显伤口。

针对学校不让家属看监控视频的网络质疑，警方告诉记者，因为相关监控是涉案（事）件证据，案发后，公安机关第一时间进行了调取封存，所以家属向学校申请查看，未能在当晚看到。5月10日11时许，小林父亲、亲友及律师等一行3人到公安机关查看了全部监控视频。

救护车何时到达？遗体被擅自火化？学校处置是否失当？

小林出事后，家属约两个小时才接到校方通知，网络上出现“学校故意拖延隐瞒”“救护车没有及时赶到救治”“孩子遗体被火化了”等舆情。

成都49中学食堂的丁经理告诉记者，最早是一名食堂的员工发现有人躺在地上，该员工于18时56分拨打了120急救电话，19时08分拨打了110报警。

成都市第六人民医院急诊科医生张杰介绍，该院于18时56分接到出诊指令，之后一车4人于19时06分到达坠楼现场紧急施救，发现小林已无生命体征。之后救护车于19时31分回到医院，结束出诊。

为何事发两个小时才通知家长？学校安全中心主任米平回应说，学校报案后，组织班主任对学生身份进行辨认，但因学生头部受伤严重导致辨认困难，直到19时54分才确认死亡学生身份。班主任在辨认学生时受到很大惊吓，处于情绪失控状态。“这位女班主任当天上班匆忙，手机落在家里了，后来通过翻阅手册才找到了家长的联系方式。”米平说，“后来由我代为通知家长到学校旁边的跳蹬河派出所会面。考虑到家长情绪的问题，在电话里我没有直说学生已经去世了。”

成都49中学副校长余光玲告诉记者，学校有3000余名学生、近千名住校学生，为了不影响学校正常教学秩序，5月9日20时44分，学校通知小林家长到学校旁边的跳蹬河派出所沟通协商。当天晚上9点多，他带着相关老师与小林父母见了面，小林的班主任由于情绪激动没有参与见面沟通。

随后，公安机关按照非正常死亡案（事）件处置流程，将小林的遗体运送至殡仪馆法医检验室保存。记者从殡仪馆获悉，小林遗体至今仍在殡仪馆保存，不存在网传遗体被擅自火化的情况。

12日上午，班主任和小林母亲一见面，双方就抱着跪在一起痛哭。“事发后，我都不敢去看现场，还是通过照片才辨认出来是小林，整个人都崩溃了，连路都走不动了。自己从来没经历过这样的事。”班主任对小林的父母说。

网络还流传“学校化学老师为留学名额实施迫害”的质疑，记者了解到，网传的化学老师姓名实际上是该校一名语文老师的姓名，且该语文老师的孩子在读高三，不存在与就读高二的小林一起竞争出国留学名额的事情。警方称，该质疑纯属谣言。

孩子为何走到这一步？

12日上午，记者在成都49中学附近的一家酒店见到了小林的父母，房间内有十多名亲友陪伴着他们，房间内笼罩着悲伤的情绪。

成都49中学对外交流中心主任汤小林告诉记者，小林是49中（枫林校区）高二年级的住校生，学习成绩优异，高考估计可以上一本线。

事发后至今，小林的父母仍然无法面对儿子已经离世的事实。“我上周末去接孩子，孩子还主动跟我说这次考试考得不好，我问他考得不好的原因是什么，他说是没休息好，其实题目他都会做，还让我放心，这又不是高考，高考他会考好的。”小林的妈妈鲁女士哭着对记者说，她跟小林说妈妈相信你，不会给你压力的。

“出事当天，我和孩子还讨论了暑假去哪里旅游，我从学校离开的时候，孩子笑着跟我说‘拜拜’，怎么才两个多小时就出事了。”鲁女士说，孩子成绩不错，性格开朗，平时住校，周末她接回家时一般都是有说有笑的，孩子对学习也很自信，有自己的规划，之前没有发现任何异样。

事发后，警方走访调查数十名学校师生后了解到，小林在学校与他人关系不错，未发现其在学校内与老师、同学存在矛盾或受到体罚、辱骂、校园欺凌的情况。事后，警方在小林的随身物品中找到一张写给一位女生的纸条，通过技术比对查明系小林本人书写。

汤小林说，枫林校区建有心理咨询室，配备了两名专职心理老师。初、高中新生入校时，学校会对全体学生进行心理测评，根据测评结果，小林“心理健康状况良好”。

但警方通过调取小林生前使用过的手机数据发现，去年6月，小林和好友在QQ聊天中写道“天天想着四十九中楼，一跃解千愁”，今年5月，他用QQ号转发给朋友的聊天记录中有自我贬低的言论，表现出自我否定、多虑的情况。一些学生在警方调查中反映小林平时性格相对内向。

官方通报中称，成都49中学在学生心理关爱方面存在薄弱环节。记者了解到，近年来，中小学生心理问题呈上升趋势，类似此事件的自杀、自残等悲剧时有出现。

四川大学华西医院心理卫生中心主任医师邓红认为，当前中小学校普遍存在心理健康教育师资队伍总量不足、专业性不强等问题，有些学校虽然开设了心理健康课程，但对青少年心理健康的针对性不强，难以起到实效。家庭、学校、社会各方应引起高度重视，加快补齐中小学心理健康教育“短板”。

而针对性不强也体现在对这起事件的舆情回应当中。有关人士指出，在此类广受关注的事件当中，过程的披露与结果的通报同样重要。相关部门应正视舆情关切，及时披露更多事实，主动回应，避免由个体事件酿成严重舆情事件。

（新华社成都5月12日电 记者董小红、李倩薇、吴晓颖、余里、高健钧）

《 人民日报 》（ 2021年05月13日 15 版）

(责编：李依环、温璐)