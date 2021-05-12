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山东大学（威海）举办庆祝建党100周年歌咏晚会

2021年05月12日10:40 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京5月12日电 颂歌献党铭初心，青春报国担使命。5月8日晚，山东大学（威海）第十届“唱响主旋律，传扬正能量”歌咏比赛暨庆祝建党100周年歌咏晚会举行，现场近三千名师生观看比赛。

比赛共有来自11个学院的13支代表队参赛，分为“星火燎原”“立国安邦”“走向复兴”三大篇章。每一篇章皆选取最能代表此历史阶段的经典红色歌曲进行传唱，共同描绘了建党百年征程的壮丽画卷。

本次比赛是山东大学（威海）面向校区师生举办的第二场“学党史强信念跟党走”实践教学活动，通过传唱百年党史经久不衰的经典歌曲既能让广大师生领悟红色文化，弘扬革命精神，也体现了山东大学（威海）将艺术融入思政课的美育思政教学实践。

最终，艺术学院的《走向复兴》获得特等奖，空间科学与物理学院的《我们都是追梦人》和机电与信息工程学院一队的《没有共产党就没有新中国》获得一等奖。商学院二队的《向往》、机电与信息工程学院二队的《中国中国，鲜红的太阳永不落》、文化传播学院的《不忘初心》及东北亚学院的《在太行山上》获得二等奖。商学院一队的《东方红》、数学与统计学院的《七律长征》、翻译学院的《唱支山歌给党听》、澳国立联合理学院的《在灿烂阳光下》、海洋学院的《过雪山草地》和法学院的《南湖的船，党的摇篮》获得三等奖。

(责编：郝孟佳、李依环)

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