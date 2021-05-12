原标题：退役大学生士兵专场招聘启动

本报讯 2021年北京市退役大学生士兵专场招聘会昨天开幕，并将持续3天时间，为1500余名符合条件的退役大学生士兵创造了就业机会、拓宽了就业渠道。此次活动由市征兵办、市教委、市人力社保局、市国资委等部门联合举办，400余家单位累计提供岗位3200余个，涵盖教育、信息、金融、物流等多个行业领域。

此次招聘会组织6场，每场招聘单位都不同。昨天是事业单位双选会，今天为市属国有企业双选会，明天组织非公经济组织单位双选会。

前期，市征兵办会同市教委、市人力社保局、市国资委对今年报名参加专项招聘的退役大学生士兵信息进行了大数据分析，针对所学专业和学历进行精准匹配，按照专业对口和多安排行政管理岗位的原则，重点提供管理、教育、IT、财务、公益服务等岗位，有效提升退役大学生士兵专业对口率。在前期会同市委组织部定向招录公务员210人的基础上，这次市纪委、市委宣传部、市发改委、市教委、市卫健委等单位提供事业岗位318个，北控集团、北汽集团、首钢集团、北京银行等市属国企提供岗位453个，腾讯科技（北京）有限公司、北京电视艺术中心有限公司等市非公经济组织提供岗位436个，岗位质量大幅提升。

据悉，北京市近年来相继出台了一系列优待政策鼓励大学生参军入伍，尤其是针对退役大学生士兵的就业优待政策，得到用人单位、社会各界和大学生群体的高度认可。截至2020年，累计为8000余名退役大学生士兵提供了1.5万余个岗位，6000余名退役大学生士兵通过政策充实到各单位，成为北京市建设发展的一支重要力量。（记者 代丽丽 通讯员白斌 朱俊霖）

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