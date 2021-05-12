原标题：本市优化高端技能人才贯通培养项目

本报讯 昨天，市教委召开北京市贯通培养项目新闻现场会，相关负责人透露，今年起，参与高端技术技能人才贯通培养项目的初中毕业生将在职业院校完成前5年学习任务，本科院校只承接最后2年培养任务，项目全部对接高水平应用型本科高校。

贯通培养项目于2014年启动，以本市高水平职业院校为招生单位，遴选合作本科高校，联动行业企业，选择适应未来发展需要、首都产业转型升级的优势专业开展贯通培养，分为“高本贯通”和“中本贯通”两个类别。初中毕业生可以在熟练掌握一门技能的同时，不经历普通高中，也有机会升入本科高校学习。去年，本市顺利完成首批贯通培养学生“专升本”转段升学工作，今年项目进一步优化。今年起，参与该项目的初中毕业生将在职业院校完成前5年学习任务，本科院校只承接最后2年培养任务。此前，该项目的中本贯通类别前3年在中职学校学习，后4年在本科院校学习。项目实施六年以来，共有27所院校先后参与，今年本市将进一步精简参与项目院校，高职院校从9所减为7所，本科高校从13所减少到7所。

市教委还结合职业院校办学特色，撤销一批与首都产业转型发展匹配度不高的专业，新增一批人才紧缺领域的专业。北京交通运输职业学院是今年首次加入贯通培养项目，涵盖轨道交通类和智慧交通类两大类专业。相关贯通培养项目将携手清华大学苏州汽车研究院以及百度、华为等企业，共同开发教材、工作页、教学课件等，培养高端汽车专业人才。未来，贯通培养项目还将充分发挥北京市职业院校“特高”建设中工程师学院和大师工作室的作用，吸引更多知名企业参与，突出应用型人才培养特点，契合首都产业发展需求，为学生搭建应用型人才成长“立交桥”。（记者 李祺瑶）

(责编：温璐、郝孟佳)