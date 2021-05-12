原标题：海淀20.9万中小学生参与课后服务

学校操场上的篮球区域，学生们正在进行一场篮球“特训”，另一侧空场地上学生们正在做基础拉伸；边上的绿荫走道上，摄影团的学生们正在拍树叶；舞蹈教室里、合唱教室里，也都是孩子们训练的身影……这是下午3点半后，走进海淀的小学校园里经常能看到的景象。如今，学校里丰富的“课后课”，成为不少学生的选择。

北京青年报记者昨日从海淀区教委了解到，截至4月30日，海淀全区共有20.9万名中小学生参与课后服务工作。同时，参与课后服务工作教师数量达1.7万人，比例超过94%。今年，该区还将进一步加强课后服务，让这一服务覆盖更全面、内容更加丰富，形式也将更加灵活。

据海淀区教委相关负责人介绍，海淀中小学的课后服务，目前均由下午3点半放学开始，服务时间多为两个小时，到下午5点半结束。在此期间，课后服务内容多分为两类：一类为课后答疑、作业辅导；另一类为兴趣选修、专业社团。

课后答疑和作业辅导方面，如十一学校一分校等不少学校的任科教师课后会进行“巡回”答疑，深受家长和学生的认可。兴趣选修部分，各个学校结合不同年级学生的兴趣爱好及学习特点，开设的各类课后课，可谓“五花八门”，劳动课、烹饪课、编织课、武术课、击乐、篮球、健美操、击剑、射箭、景泰蓝……不少学生也从中挖掘了自己的潜能。“我们学校的课后服务里有射箭选修课，一个名不见经传、原来没什么特长的孩子报了这个课，他在这里‘找到’了自己，后来他还参加了北京市的比赛，拿了个人和混双项目的第一，让老师们很惊喜，家长也非常感谢学校。”北京实验学校（海淀）小学部副校长单春兰表示。

海淀区教委相关负责人表示，各学校课后服务内容，首先要求与五育并举相结合，整体规划、系统设计，增强学生综合素质；其次，还要与提升学生体质健康需求相结合，优先倾斜体育运动，增强学生体能，解决“小胖墩”“小眼镜”问题。另外，课后服务工作还要与学生课业辅导相结合，有计划有步骤指导学生完成作业、解决学生学习问题，以增强学生学习能力。

“在资源统筹上，我们鼓励学校进行校内外联动，用小场地、少器材、全参与，解决小学场地不足的问题。”上述负责人表示，“不少学校面临大量生源、场地不足的情况，通过内部挖掘，老师们有意识地进行课程形式的创新改革，比如开发室内操创编、错班错峰上课等方式，积极想各种办法来解决。”

单春兰也举例说，学校全部的场地都用于课后服务，进行有机的排列循环使用，“比如有教室今天上美术课、明天上民乐课，后天用来上武术课、排着用；利用学校的门厅、楼道、教室，来进行戏剧的排演”。

据悉，下一步海淀区课后服务还将实现更全面的覆盖，“实现服务对象全覆盖，零拒绝”，海淀区教委相关负责人表示，未来将进一步提高学校教师参与积极性，鼓励学校创新工作方式，针对学生实际情况开展预约式、临时式、主动式等多形式的课后服务。“整顿校外培训机构最终是要提升中小学课内的质量，在校内学足、学好，各校要结合自身的资源优势，优化课后服务内容，提供内容更丰富、更高质量的学科指导及素质教育”。（记者 林艳）

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