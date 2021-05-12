原标题：别让“鸡娃”式家庭教育埋没闪光的孩子

“教育的最高目的就是帮助所有的人成为更好的自己，不要让刘翔成为姚明，也不要让姚明成为爱迪生。”在5月11日举办的“科技助力，以爱赋能——家庭教育开启新征程研讨会”上，第十三届全国政协常务委员兼副秘书长、民进中央副主席、中国教育学会第八届理事会学术委员会顾问朱永新说，要善于去发现每个孩子的闪光点，让他们成为更好的自己。

据悉，此次研讨会由中国青年报社主办，大力智能协办，中青校媒承办。

今年全国两会，“过度制造教育竞争焦虑”“建议开发未成年人专用手机”“全面取消小学生家庭作业”等话题，备受代表委员关注。研讨会上，教育学界、业界专家共同探讨家庭教育中的相关问题，为当代家庭提供解决教育难题的新思路。

实际上，生活教育是当下家庭教育中最易被忽视的一环。中国青少年研究中心家庭教育首席专家，教育部家庭教育指导专委会副主任委员、首师大特聘教授孙云晓多年研究发现，生活教育和知识教育对一个人的发展都有重大意义。他认为，家庭是生活的组织，生活是教育的源泉。家校合作不应只有知识教育，还可以有很多积极的方面，比如追求立德树人，追求五育并举等。

家校合作的变化正在发生。今年以来，仅就学校里的手机管理问题，多地就出台了新规。实际上，手机只是终端载体之一，这些变化更多的是家校在应对互联网科技挑战的对策之一。中国青少年研究中心少年儿童研究所所长孙宏艳认为，充分的亲子陪伴、亲子沟通可以降低科技产品给儿童的负向影响。家长和学校需要注重儿童学习习惯、生活习惯的养成，关注孩子网络素养、休闲素养的培养，同时注重儿童人际关系处理能力的培养，共建一个儿童友好的数字社会。

中国首档科学育儿脱口秀《静观育儿》撰稿人、主讲人，中科院心理所医学心理学博士，中国心理学会科普委员会委员罗静认为，科技不能看似减少焦虑，实则增加焦虑，而家长应该明白，人生不是冲刺，而是一场马拉松，家长应该告诉孩子的不是要“赢在起跑线上”，而是教孩子跑得更长更远。

清华大学社科学院积极心理学研究中心副主任、大力教育研究院副院长赵昱鲲从自我决定理论出发，分析出中小学时期获得充足的自主感、连接感、胜任感的孩子，成长过程中会拥有真正的自我、有积极生活的动力。

大力智能品牌创始人阳陆育也在分享中表示，培养自信、自主、友爱的“披风少年”，要培养孩子的自主性，充分尊重孩子的选择权；培养自信的关键，则是不断地去加强对孩子做好事时的正反馈；此外，还要与孩子平等对话，保护孩子的健全人格。

在圆桌论坛环节，北京体育大学新闻与传播学院讲师、清华大学新闻与传播学院智媒研究中心研究员梁骏提到，他大学期间曾在四川省阿坝藏族羌族自治州一所藏区学校支教，参与到当地孩子课堂教育的同时，也一定程度上参与到他们的家庭教育中。在他看来，大学生可以从现在就去践行和传递“五育公举”的理念，扫除“唯分数”的误区，同时将这种观念延续到生活，乃至日后对孩子的教育中。（见习记者 毕若旭）

(责编：温璐、郝孟佳)