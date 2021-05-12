本报电 （记者孙亚慧）日前，重庆出台《重庆市留学人员回国创业创新支持计划实施办法》。“重庆市留学人员回国创业创新支持计划”（简称“留创计划”）每年将择优资助一批创业创新项目，以支持留学回国人员来渝发展。

据了解，“留创计划”资助分为创业资助和创新资助两类，每年根据项目申报情况，确定项目资助等次及总量。项目资助标准为：创业类资助分为特等、一等、二等和三等资助，分别给予50万元、30万元、20万元和10万元资助；创新类资助分为重点、优秀和启动资助，分别给予12万元、8万元和5万元资助。

申报创业类资助需同时具备以下条件：申报人在国（境）外获得学士及以上学位，或在国（境）外具有一年以上博士后工作经历；申报人须为企业法定代表人（负责人），熟悉相关领域和国际规则。有海外自主创业经验者可优先确定；所在企业在渝工商登记和纳税，且拥有自主知识产权或发明专利，项目创新性强，具有市场潜力，能够吸纳5人以上就业并参保；所在企业注册资本认缴资金不低于20万元，申报人占股比不低于30%（允许以知识产权等无形资产入股）；申报人诚信守法，无违法犯罪记录，不存在知识产权纠纷以及违反保密约定、竞业禁止、兼职取酬限制等情况；申报人已全职回国，在海外无工作。

申报创新类资助需同时具备以下条件：申报人在国（境）外取得硕士及以上学位，或在国（境）外具有一年以上博士后工作经历；申报人创新能力强，有较好培养前景；申报人与所在单位签订聘用（劳动）合同，并保证每年在渝工作时间不少于6个月；申报项目具有较好的应用开发前景，可产生良好的经济社会效益，具有一定的带动就业能力；申报人诚信守法，无违法犯罪记录，不存在知识产权纠纷以及违反保密约定、竞业禁止、兼职取酬限制等情况；申报人已全职回国，在海外无工作。

此外，符合申报条件的人才，在已获得创业或创新项目资助后新取得发明专利授权（具有成果转化基础）或市级及以上成果奖励（含获得创新类项目重点资助）的，可继续申报新的创业或创新项目，但获得资助总次数不超过两次。需要注意，已入选国家级人才计划的留学回国人才不再纳入此资助范围。申报人可登录重庆市专业技术人员信息系统进行网上申报。申报时间为5月24—28日，审核推荐时间为5月28—31日。

(责编：郝孟佳、温璐)