本报记者 孙亚慧

2019年11月，西班牙瓜达拉哈拉省驻衡阳市商贸文旅信息中心正式挂牌。左一为罗人恺。

2019年1月，罗人恺在西班牙托莱多市与当地政府官员交谈。

出生于湖南衡阳的罗人恺于2004年前往西班牙留学，攻读硕士学位，成为拥有500多年历史的阿尔卡拉大学财经系的第一位中国留学生。那时，在西班牙留学的中国学生还不多，当地人对中国的了解有限，罗人恺努力让自己融入当地社群，认识了许多西班牙朋友。

“这就相当于‘没有游泳圈’，人必须要硬着头皮扎进水里。”体会西班牙文化、融入西班牙的生活，成为罗人恺留学生涯里迈出的中西交流第一步。

“学中文”成为他乡新风尚

在阿尔卡拉大学获得硕士学位后，罗人恺进入一家主营进出口贸易的公司担任财务总监，他惊喜地发现西班牙的“汉语热”正悄然兴起，学习中文成为当地一种新风尚。

阿尔卡拉大学开办了中文班，吸引了不少当地居民给他们的孩子报名。罗人恺的一位西班牙商界朋友还专门请了老师，教授自家孩子中文。“朋友担心如果不懂中文，会影响孩子的未来发展，这甚至成了当地育儿圈的一种‘教育焦虑’。”罗人恺说，作为海外学子，对于中国国际影响力的不断增强有着更切身的感触，日新月异发展的祖国是留学生最坚强的后盾。与此同时，国内所涌现出的不少创业机会，也吸引着越来越多留学生回国发展。

2014年，罗人恺决定回国创业，他打定主意要返回老家衡阳。

西班牙学习、工作长达十年的经验，使罗人恺积累了许多当地商贸资源。回国与衡阳本地企业家交流的过程中，罗人恺意识到，不少国内企业家缺乏海外投资经验，“踩坑”者并不少见。“熟悉国外情况是我的优势”，罗人恺萌生了担当“牵线人”的想法，“帮助中国企业‘走出去’，把西班牙的优质企业‘引进来’。”

回国创业担当中西“使者”

2018年10月，衡阳市政府外事办时任副主任夏建平在办公室见到了带着厚厚一摞材料急匆匆赶来的罗人恺，他开门见山——自己是来给衡阳市和西班牙托莱多市“搭桥”的。

夏建平半信半疑，在当时，的确曾有过一些打着招商引资幌子行“忽悠”之实的情况。夏建平思量了一会儿对罗人恺说：“先邀请西班牙的代表团来衡阳实地看看吧。”

让夏建平意外的是，仅仅一个多月之后，罗人恺就又来到了他面前。“托莱多市代表团已经订好了来华机票，很快就要到衡阳了。”言而有信，说到做到，夏建平相信，自己面前的这个年轻人的的确确是来做实事的。

“一开始我身边也有质疑的声音，很多人不理解为什么我一定要回到衡阳做这件事，为什么不选择国内经济发展水平更好的大城市？因为衡阳是我的家，我想让‘衡阳’这个名字在国际上变得更响亮。”罗人恺说。

在接下来的一年里，罗人恺又促成了西班牙瓜达拉哈拉省代表团前来衡阳考察，推动西班牙红酒与橄榄油等产品进入衡阳。同时，依托自己在西班牙的人脉渠道，罗人恺还积极推动西甲足球进校园等体育、文化项目的合作。2019年11月，瓜达拉哈拉省驻衡阳市商贸文旅信息中心正式挂牌。

2019年底，衡阳与瓜达拉哈拉省正式签署猪肉产业链建设投资合作协议，在未来6年，相关西班牙企业将按照欧盟标准，在衡阳市辖区分期投资建设生猪养殖、屠宰、冷藏、加工全流程产业链，项目总投资达5.5亿欧元。学习先进经验，进一步提高生猪养殖的技术水平和规模化程度，也有助于加速衡阳生猪养殖产业升级换代。“湖南是一个农业大省，生猪养殖又是西班牙的优势项目，这次合作覆盖从种猪选育、生猪养殖再到后期冷链加工等全产业链，双方拥有非常广阔的合作空间。”罗人恺说。

助力“中国智造”走向世界

在引进西班牙相关产业先进经验的同时，罗人恺也一直致力于让更多西班牙企业看到“中国智造”这张亮丽名片。瓜达拉哈拉省代表团访问衡阳的时候，参观衡阳智电客车公司就是其中重要一站。

事实上，采购新能源公交车正是瓜达拉哈拉省代表团来衡阳的重点合作项目之一。车辆安全、平稳、舒适的试乘体验，让代表团的西班牙客人竖起了大拇指，很快便签订了《新能源公交大巴购买意向书》。

在国内疫情最严重的时候，罗人恺借助海外资源，积极联系西班牙政府与商会筹集医疗物资，瓜达拉哈拉市通过西班牙外交部国际援助通道对衡阳进行物资援助。而当疫情在西班牙蔓延之时，中国国内已防控得当，正在加速复工复产。作为瓜达拉哈拉市的友好城市，衡阳又将一箱箱防疫物资火速送往西班牙，支援当地抗疫。“国际交流虽然受限，衡阳与瓜达拉哈拉却是‘患难见真情’。只有彼此信任，互帮互助，才能共同克服疫情所带来的冲击。”罗人恺说。

如今，受到新冠肺炎疫情影响，罗人恺牵线的一些中西合作项目不得不延期。但他坚信，疫情终将过去，而这份患难中的真情将在未来的合作中持续发挥作用。

回国创业7年，积累了丰富的中西商贸交流经验……采访中，罗人恺对有创业打算的海归给出了自己的建议：“要发挥自身专业优势，尽量将创业领域与专业应用相结合。此外，不少海归在搭建中外合作桥梁方面具有资源优势，而世界上许多企业又非常期待分享中国发展的机遇。那么，我们就需要站在中国企业的角度来思考如何开拓海外市场，帮助中国企业更好地走向世界，同时帮助外国企业更好地了解中国。在这方面我们责无旁贷！总之，海归能做的事情还有很多很多。”

(责编：郝孟佳、温璐)