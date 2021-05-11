人民网北京5月11日电 （记者何淼）2021年北京市高端技术技能人才贯通培养项目（下称贯通培养项目）内容发布，人民网记者为您梳理了一些关键的信息，供考生和家长参考，看完之后相信您能对贯通培养项目有一个清楚的认识，感兴趣的考生可以去试一试。

什么叫贯通培养项目？

贯通培养是职业院校与应用型本科高校联合培养，从中职到高职再到本科的培养过程。项目自2014年启动至今已六年多，2020年首批1800余名学生已成功转段升入本科院校学习。

招生对象、招生方式及最低录取分数线？

贯通培养各项目最低录取分数线统一设置为490分，仅面向北京生源，通过提前招生或统一招生方式在全市范围内录取。

2021年贯通培养有哪些变化？

2021年贯通培养进行了三方面优化，一是优化培养模式：贯通培养学制为7年，无论中本贯通还是高本贯通，前5年都在职业院校学习，后2年在本科高校学习。二是优化招生专业：新增一批人才紧缺领域的专业，如新能源、新材料、节能环保、新一代信息技术、集成电路等等新兴产业都需要大量的高素质技术技能人才。三是优化项目学校：高本贯通由入选国家“双高”的高职院校来承接，数量从9所减为7所；中本贯通5所中职学校维持不变；对本科高校进行大幅精简，贯通培养项目只对接高水平应用型本科高校，数量从13所减少到7所。

高本贯通与中本贯通有哪些区别？

简而言之有“四不同”，培养院校不同，学段与毕业证书不同，学籍不同，转专业要求不同。具体如下：

高本贯通的学生由入选“北京市特色高水平职业院校”的高职院校与应用型本科高校联合培养。中本贯通的学生原则上由入选“北京市特色高水平职业院校”的中职学校与应用型本科高校联合培养。

高本贯通的学生前5年在高职院校学习，完成前5年学业且成绩合格者由高职院校颁发专科学历证书，完成全部学业且成绩合格者，由合作本科高校颁发本科学历证书（专升本）。中本贯通的学生前5年在中职学校学习，后2年在本科高校学习。完成前3年学业且成绩合格者，由中职学校颁发中职毕业证书；完成前5年学业且成绩合格者，由合作本科高校颁发专科学历证书，完成全部学业且成绩合格者由合作本科高校颁发本科学历证书（专升本）。

高本贯通的学生，中职阶段和高职阶段注册为所在高职院校学籍，本科阶段注册为合作本科高校学籍。中本贯通的学生，中职阶段注册为所在中职学校的学籍，高职阶段和本科阶段注册为合作本科高校学籍。在高职阶段和本科阶段执行高等学校学生学籍管理办法，在中职阶段执行中等职业学校学生学籍管理办法。

高本贯通的学生在完成基础文化教育阶段后，在进入专业教育阶段之前可申请调整专业，具体方案按照各校制定的相关规定执行。中本贯通的学生原则上不予调整专业。

贯通培养如何转段升学？

贯通培养学生在完成上一阶段学业后，达到转段升学条件者，可升入下一阶段学习。

从中职到高职的转段升学工作按照各院校制定的相关规定执行。从高职到本科的转段升学工作纳入“专升本”范畴，按照市教委当年印发的贯通培养专升本转段工作的相关政策文件执行。

哪些中职院校参与贯通培养计划？

北京市昌平职业学校、北京市商业学校、北京市丰台区职业教育中心学校、北京铁路电气化学校、北京市国际职业教育学校。

哪些高职院校参与贯通培养计划？

北京电子科技职业学院、北京工业职业技术学院、北京财贸职业学院、北京农业职业学院、北京信息职业技术学院、北京劳动保障职业学院、北京交通运输职业学院。

哪些应用型本科院校参与贯通培养计划？

北方工业大学、北京石油化工学院、北京农学院、北京物资学院、北京信息科技大学、北京联合大学、北京城市学院。

(责编：薄晨棣、秦华)