原标题：深圳体育中考：高难度与高满分率为何不矛盾

深圳体育中考现场（资料图）。视觉中国供图

5月13日，今年的深圳体育中考将进行缓考、补考，至此，历时一个月的2021年度深圳体育中考将全部结束。今年的深圳中考，体育所占分值从30分增加到50分，不过，最引入关注的还是深圳体育中考堪称全国最高的评分标准。虽然因此引发了不少争议，但在业内专家看来，以高难度著称的深圳体育中考在全国具有示范意义。

南京理工大学动商研究院近日将今年深圳体育中考的评分标准与《国家学生体质健康标准(2014年修订)》对初三年级学生的要求进行了对比，以男生1000米、女生800米考试项目的及格和满分标准为例：“深圳标准”男生1000米的及格成绩为4分05秒，“国家标准”为4分55秒，“深圳标准”高出50秒；“深圳标准”男生1000米的满分成绩为3分21秒，“国家标准”为3分40秒，“深圳标准”高出19秒。女生800米的及格和满分成绩，“深圳标准”也分别高出25秒和19秒。

网上对深圳体育中考关注较高的还有男生引体向上，“深圳标准”为满分23个，比“国家标准”规定的满分15个高出了8个。引体向上是我国中学男生普遍比较畏惧的项目，近年来，国内很多地方都出现了不少男生连完成一个引体向上都很困难的现象。一些省市为了迁就考生，不得不将体育中考的引体向上评分标准降低要求，比如，北京体育中考引体向上的满分标准为13个，上海为11个，均低于“国家标准”。

当降低体育中考的评分要求成为国内很多省市的无奈选择时，深圳体育中考对评分要求的逆向操作就凸显出来，也引发了一些争议。比如，之前也曾有家长调侃深圳体育中考是为了选拔运动员。其实，深圳体育中考并没有出现考生大面积不及格的现象，甚至大多数考生都能在体育中考上拿到满分。

深圳一名考生家长孙女士向中青报·中青网记者介绍，她的女儿刚刚参加完今年的深圳体育中考，已经拿到了满分。据了解，女儿所在的班级大约八成以上的学生都获得了满分。

孙女士回忆，一年前，当女儿即将升入初三，为中考开始作准备时，无论是作为家长的自己，还是女儿自身，都对体育中考感到焦虑。孙女士说：“女儿不是特别爱运动，平时的体育成绩在班里属于中等偏下，我们最初根本不敢想象女儿能在体育中考上拿到满分50分，当时觉得女儿能拿到45分就非常不错了。”

如果说到有什么方法能让孩子提高身体素质和运动水平，孙女士表示，没有捷径，唯一的办法就是练，但效果确实是立竿见影的。

孙女士说，并没有给女儿报任何体育中考的辅导班，只是让孩子按照学校的要求每天在校内参加体育锻炼，回家再针对性地练一练。孩子仰卧起坐、长跑的成绩，以肉眼可见的变化提升。“虽然一开始真的很担心孩子的体育中考成绩，但她的进步幅度证明，只要坚持锻炼和正确地锻炼，体育中考难度并没有超出绝大多数孩子的能力，完全可以拿到满分。”

这几年，深圳市平湖实验学校体育教师郑章森见过了太多像孙女士这样心态从焦虑到平和的家长。郑章森表示，虽然看起来深圳体育中考的难度似乎很大，但实际上，只要学生按照学校的要求练，大多数人都能拿到满意的成绩。

对于深圳的体育中考，郑章森介绍了外界不太注意的两个细节，一个是男生的引体向上允许身体摆动，这在很大程度上降低了引体向上的难度；另一个是考试成绩由两个项目组成，满分都是120分，但计成绩时，是两项的平均分达到100分就算作满分。也就是说，考生如果一个项目考得较好，是可以给另一个项目补分的。孙女士的女儿就是这种情况，她的仰卧起坐得分超过了100分，而800米的得分未到100分，但两个项目平均之后，孙女士的女儿依然在体育中考上拿到了满分。

孙女士表示，这一年收获满满，不仅是因为女儿顺利完成了体育中考并取得了满意的成绩，更重要的是，这可能是女儿自上学以来锻炼时间最多、身体素质最好的一年，“孩子的身体更加健康了，我认为体育中考的目的也就达到了。”

南京理工大学动商研究院院长王宗平教授认为，深圳的体育中考是真正的体育考试，“如果体育考试没有难度，孩子们轻轻松松就能考出好成绩，那也就失去了考试的意义，更不可能实现习近平总书记所说的学校体育要发挥学生‘锤炼意志’的作用。温柔的、轻松的体育，是不可能锤炼学生意志的。”王宗平表示，“深圳体育中考正是因为有难度，无论是对学校还是对学生、家长，才有更强的督促作用。而且，事实证明学生的锻炼效果明显，也没有因为体育锻炼占用太多的业余时间，去引起体育运动与文化课学习之间的矛盾。”

从深圳体育中考的一些灵活措施来说，王宗平认为也非常可取。比如男生的引体向上是现在的一个老大难问题，与我们过于死板的规则有关，男生做引体向上通常都有一定的身体摆动，与其去纠结摆动的幅度是大是小、动作合格与否，不如放开限制，允许学生身体摆动，还能锻炼学生的身体协调性。

本报北京5月10日电

中青报·中青网记者 慈鑫

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