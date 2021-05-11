原标题：教育部牵头布置高考安全工作 坚决防范考试舞弊

记者10日从教育部获悉，近日，教育部会同有关部门召开全国普通高校招生考试安全工作电视电话会议，提出要坚决防范考试舞弊行为，严厉打击“助考”犯罪活动，全力打赢高考改革攻坚战，全力保障8省市新高考首考平稳落地。

教育部党组书记、部长陈宝生指出，2021年是中国共产党成立100周年，也是全面建设社会主义现代化国家新征程开启之年、“十四五”开局之年，做好2021年的高考工作具有特殊重要的意义。

陈宝生强调，要紧密围绕建设高质量教育体系目标，着力提升高校考试招生治理能力和治理水平，统筹做好考试招生和常态化疫情防控工作，全力以赴实现“平安高考”。

中央网信办副主任、国家网信办副主任牛一兵指出，网信部门要进一步加强与教育部门的协同配合，强化组织领导，做好风险预警，做足应对准备；强化正面宣传，加强议题设置，加大信息供给；强化热点引导，做好涉高考热点问题的回应解答；强化主体责任，进一步压实网站平台内容管理责任；强化安全保障，加强相关系统和部门网络安全监测，保障考生权益，努力为高考工作顺利开展营造良好网络舆论氛围。

公安部党委委员、副部长林锐指出，各地公安机关要紧紧围绕庆祝建党100周年安保维稳中心任务，拿出战时状态、战时标准、战时举措，将高考安保工作作为一项重要政治任务抓紧抓实。要坚持从严防控，全面排查整治安全隐患和治安乱点，坚决维护考点周边良好秩序。要重拳严打整治，针对兜售作弊器材、买卖试题答案、组织考试作弊、替考代考等涉考违法犯罪开展重点专项整治，全力营造公平公正考试环境。（中青报·中青网记者 樊未晨）

(责编：郝孟佳、熊旭)