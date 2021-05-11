原标题：东城西城海淀招特长生“互不跨区”

昨日，北京教育考试院发布关于做好2021年高级中等学校考试招生工作的通知。北京青年报记者注意到，2021年本市中招工作主要有6点变化：考试科目分值有调整，校额到校批次报考资格与去年相比有所变化，中外合作办学项目进入统招批次，统招批次的民办校要编制分区计划，特长生东城、西城、海淀原则上不互招，以及首次采取征集志愿方式进行补录。

今年北京实施初中学业水平考试制度，将初中毕业考试和高中招生考试“两考合一”，全科开考。全市统考科目为10门，包括语文、数学、外语、道德与法治、物理、历史、地理、化学、生物、体育与健康。中招录取总分660分（不含加减分），计入考生录取成绩的文化考试科目有7门，其中，语数外（满分各100分）和道德与法治、物理（满分各80分）5门科目全部计入成绩，再从生物、化学和历史、地理中各选择分数高的一门计入成绩（满分各80分）。体育与健康（总分40分）计入中招录取总分。

同时，今年可报考校额到校批次的考生资格有所调整。具有普通高中升学资格且具有同一学校连续三年学籍、初中学考总分达到570分及以上，综合素质评价需达到B等及以上的应届初中毕业生方可参加校额到校招生。往届生、外省回京报考考生以及回户籍报考考生不能参加校额到校招生。

中外合作办学项目今年首次编制分区计划，并在统一招生批次中进行录取。今年在统一批次招生的民办学校需要编制分区计划。东城、西城、海淀三区的学校招收特长生原则上不相互跨区招生。在统一招生阶段未录取满额学校可以申请参加补录，考试院统一公布参加补录的学校、专业和计划。学校（专业）补录的条件、范围以及录取方式与统一招生相同。未录取考生在规定时间内网上填报征集志愿，按统一招生办法进行录取，其中有加试要求的专业，不能再进行专业加试，只能补录已在考试院备案的未被录取的加试合格考生。

据悉，2021年继续实行考后知分填报志愿。参加贯通项目提前招生、校额到校和市级统筹招生、统一招生的考生要在规定时间登录北京教育考试院网站，依据招生简章填报志愿。今年初三生仍旧可填报24个志愿。其中，贯通项目提前招生共设8个志愿，每个志愿学校可填报1个专业。校额到校和市级统筹招生共设8个志愿，每个志愿学校可填报2个专业。录取总分达到570分，且综合素质评价达到B的考生方可填报相关志愿。统一招生共设8个志愿，每个志愿可填报2个专业。

北青报记者还了解到，2021年北京市高级中等学校招生录取分提前招生、校额到校招生、统一招生三个阶段进行。被前一阶段录取的考生不再参加后一阶段的录取。

北京教育考试院中招办提出，各区和学校要认真执行各项招生政策，规范招生行为，维护正常的招生秩序。各校要加强志愿填报辅导，使考生和家长熟悉了解志愿填报的要求和方法，合理选择适合的学校和专业。尊重考生选择，杜绝出现强迫或代替学生填报志愿的情况。招生学校严禁违规提前到初中校进行各种招生及宣传活动。（记者 武文娟）

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