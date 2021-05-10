原标题：浙江力推青少年沉浸式党史学习

4月29日，“跟着总书记在浙江的足迹学党史”青春汇报会——浙江省青少年庆祝建党100周年主题团日活动在浙江大学举行，约500位来自浙江各界的青年代表参加活动。

团宁波市象山县委组织外来务工青年听老党员讲党史故事。

五一假期第一天，午后的嘉兴南湖阳光灿烂，画舫“文星号”上，船舱的右壁悬挂着一面团旗。木制的长桌椅前，来自嘉兴南湖区社区、机关、农村、“两新”组织、学校的16名团员分坐两边。正在进行的是团南湖区委推出的“初心讲堂”水上团课。

“大家现在可以看向我的右手边这条画舫，这就是共产党的母亲船，‘中共一大’纪念船——南湖红船。”浙江红船干部学院、嘉兴市委党校青年教师毛程涛向团员青年们详细介绍起“红船”和“红船精神”。

“党的一大为何转移到嘉兴？”“这艘普通的‘丝网船’为什么被称为‘红船’？”“为什么说中国共产党的诞生，改写了中国的历史？”老师讲得生动，团员们听得入迷，并不时互动，进行讨论、交流。

营造沉浸式教学，把传统的主题团课课堂搬到了实地。团嘉兴南湖区委相关负责人认为，学习党的历史，不只是停留在文字里，更需要迈出脚步，用心体会先辈们曾经的足迹。

在浙江，这样的学习有很多。

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追寻“真理的味道”

义乌市城西街道分水塘村是《共产党宣言》首个中文全译本诞生地，也是译者陈望道的出生地、成长地，这里广为流传着一个家喻户晓的故事。

1920年，陈望道在分水塘村的一间柴屋里忘情投入翻译《共产党宣言》，因为过于入神，误把墨汁当成红糖，蘸粽子吃了起来，等嘴角满是墨水的陈望道回过神来，他说：这就是真理的味道，比红糖还甜。从此，“真理的味道非常甜”的故事便流传了开来。

观看珍贵的革命文物、感人的历史图片，聆听震撼人心的革命故事，义乌工商职业技术学院的同学们真切感受“以墨为糖”的真理之甘，体悟历久弥新的初心光芒。

杭州市萧山区衙前镇是中共农民运动的发轫地。3月31日, 萧山区红色基因“云”传承系列活动在这里启动。

围绕中国共产党在萧山的百年奋斗历程,立足各历史阶段具有代表性的红色基地，团萧山区委以“农运发轫 百年青春”为主题，组织青年讲师沉浸式讲述党的光辉历程和当地党史故事，并进行“云”直播，让广大青少年在“云”端感知峥嵘岁月，在“云”端传承红色基因。

衙前农民运动纪念馆内，6名宣讲员根据新民主主义革命时期的历史脉络，分别就“凤凰山下的红色记忆”“为什么说他‘精神不死’”“妇运先驱杨之华”“胜利时,请不要忘记我们!”“为抗日救亡而献身的左捷”“烽火湘师路”进行主题演讲，重温党领导下第一次有组织有纲领的农民运动的燎原星火，农运领袖李成虎的一身铁骨以及女革命家杨之华的一片丹心，共青团先驱裘古怀、抗日先锋左捷的一片赤诚，湘师师生的民族大义等。

沉浸式的演讲，数字化传播，这是团萧山区委“青年讲给青年听”的一次探索。

浙江各地各级团组织还结合实际，就近就地利用青少年爱国主义教育基地、青少年红色基因传承基地等红色资源，提升学习教育吸引力、感染力。

为进一步调动青少年学习的积极性，团金华市委根据所辖10个县、市、区地方特色，推出了“我爱这土地”“我们不会忘记”“不怕远征难”“信仰的味道”“永远的纪念”“人民的好儿子”“民主的力量”“星火燎山乡”等8条红色研学路线，让党史知识“动”起来、“活”起来，成为青少年摸得着、感受得到的“身边的历史”。

走进红色教育基地，寻访红色先锋模范，聆听红色经典故事，青少年积极参与“红色地标”打卡，接受红色理想教育，传承红色血脉基因。“非常喜欢这样的活动，学到了知识、增长了见识，更了解了党史里的浙江。”一名参与的青少年感叹。

用百年故事照亮青春路

4月29日，伴随《星星之火 可以燎原》的讲述，杭州师范大学大学生艺术团同学们的话剧表演，让现场观众仿佛看到了百年前一师风潮中那群敢为人先、勇于探索的青年。裘古怀、罗学瓒、李临光等革命先烈的故事，感染了现场的每一位观众。

据团浙江省委的不完全统计，自党史学习教育开展以来，全省有5.9万个团组织开展了理论学习中心组学习、机关“午间诵读”、“夜学”、大学生“青马学院”、“青年之家”、“红色思享会”等形式多样的组织化学习，参与“青年大学习”网上党史教育主题团课学习的团员青年则超过1620万人次，开展各类活动1400余场。

“到青少年身边、在青少年心中”。浙江各地还不断创新党史学习教育的方式方法，通过青年人把党史故事讲给青年人听。团温州市委组建红色宣讲志愿者队伍，用红色宣讲为志愿服务赋能；团杭州市委通过大赛选拔出100名青年宣讲员“讲红色历史、说城事发展、谈青春奋斗”。团衢州市委培育了1万余名青年理论宣讲员，组建“小锦鲤”“红领巾”“跑小青”等基层宣讲团队，全市平均40名青年就有1名青年理论宣讲员，开展的理论宣讲，至今受众已达39万余人次。

除了成立青年理论宣讲团、星火少年党史宣讲队、文艺志愿者宣讲团等，团台州市路桥区委还根据新媒体时代背景下青年电子阅读习惯，联合区委宣传部、图书馆共同打造“超级课堂”，推出“红色故事绘”“青年读党史”“青年理论宣讲”等系列活动，用短视频、微动漫、微党课等，推动红色文化“上云”，党史故事“上网”，变“室内课堂”为“流动课堂”，使青年党团员随时可学、随地可学。目前，总浏览量超过10万余次。

在舟山市普陀区，通过“线下宣讲+线上投票”打造“党史微讲堂”，仅5天时间，征集到的33件宣讲作品就得到了200多万名网友的关注。“传承红色基因 彰显使命担当”“从‘己’看‘跃’，展‘幸福普陀’”“奔涌吧，后浪！”……这些视频中，选手们讲百年奋斗，讲家国情怀，讲发展成就，讲时代精神。

“跟着诗词学党史”是团宁波市委党史学习教育中推出的一项线下活动。团市委工作人员介绍，很多诗词都创作于披荆斩棘的革命征途中，书写于血与火的战场上，是鲜活的党史学习教育教材。通过“跟着诗词学党史”这种方式，诵出诗词的灵动，读懂历史的厚重，让党史潜移默化地“声”入人心。

目前，团宁波市委还将线下活动视频、诗词背后的党史故事剪辑后放到网上，“让更多青少年可以在线上学习。”

浙江各地还充分发挥各级青年讲师团的宣讲力量，以“青年说·说青年”等形式，把“总书记在浙江的探索与实践”和党史知识有机结合进行理论宣讲。

因地处天目山余脉而得名的湖州市安吉县余村，也是“绿水青山就是金山银山”论断的诞生地。团湖州市委结合湖州百年党史，推出“百年百事·湖州青年说”，以各界青年代表说湖州百年党史、谈学习体会，凸显党史学习教育的“青年味、两山味、湖州味”。同时开展“千场党史宣讲进基层”，把学习“绿水青山就是金山银山”理念作为党史学习教育必修课；开发“两山味”课程，组织化开展党史学习教育。团安吉县委更是设计十大系列活动载体，用“党史+艺术”点燃青年党史学习的热情。至今，全市有3150多个基层团组织开展党史的组织化学习，参与团员3万余名。

从党史学习中汲取智慧力量

今年夏天，陈鑫将远离家乡，前往四川省乐山市支教。

陈鑫是浙江理工大学的大四学生，今年年初，他和南湖革命纪念馆党史宣讲员袁晶进行关于“初心”的书信交流。袁晶在回信中，给陈鑫讲解了“红船故事”“红船精神”。告诉他，一名党员，只要不忘初心，胸怀国家，带着梦想奋斗，再平凡的岗位都能收获精彩的人生。

“每个人都有青春，而青春最美的底色就是奋斗和信念。”陈鑫说，袁晶的回信，让原本处于择业迷茫期的他坚定了前往四川支教的决心。他还表示，支教结束后将继续深造，完成学业后，会继续选择到基层去，“到祖国最需要的地方去。”

“青春是美好的，只有为祖国、为人民作出奉献的青春才更有价值。”90后青年陈柳返乡创业做“放牛娃”，在陪伴父母的同时探索农业发展新路子，带领乡亲们致富增收。95后的乡村干部翁慧雯把网络直播、电影拍摄、书籍出版等新鲜尝试带入基层工作，让新兴事物走进乡镇，造福群众。

学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。新时代，新目标，众多浙江青年将自己置身于新的历史方位，投身到技能成才、技能报国的建设中。杭州汽轮动力集团的年轻工程师傅燕妮选择用青春和燃气轮机“磕”到底，为中国装备制造业的皇冠镶上久违的明珠；杭州纤纳光电科技股份有限公司的姚冀众和大家分享了光伏新材料的研发过程，“创业五年，只为创新”，团队五次刷新世界记录却依旧不愿止步的精神让现场青年深受鼓舞。

中青报·中青网记者 董碧水

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