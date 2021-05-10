原标题：校园足球国家队亮相

5月8日，2019年、2020年全国青少年校园足球工作年度总结活动在四川省内江市威远县举行。活动中，备受关注的校园足球国家队闪亮登场。

活动对在校园足球各项工作中的优秀单位和个人进行了表彰，评选出了全国优秀足球特色幼儿园、教师、园长，以及全国优秀校园足球特色校、优秀校园足球教师、优秀试点县(区)、满天星训练营、足球改革试验区、校园足球未来之星等13类奖项。

活动中，入选校园足球国家队的运动员与2019年、2020年为校园足球作出突出贡献的获奖单位及个人代表走过专属“绿茵”毯，领取了相关奖项。

值得关注的是，162名运动员入选了13个组别中9个组别的校园足球国家队。

全国青少年校园足球工作领导小组办公室主任、教育部体育卫生与艺术教育司司长王登峰说，今天中国足球有了一批优秀少年，大家要有更加坚定的理想信念、更加深厚的爱国情怀、更加高尚的品德修养、更加丰富的知识和见识、更加坚毅的奋斗精神、更加全面的综合素质。

王登峰说，今天同样是感恩的时刻。今年是中国共产党成立100周年，我们为身处这样一个伟大的时代而感恩，也要肩负起重担和责任。校园足球已经逐渐推广普及开来，往后更要坚持不懈，久久为功，齐心协力推动中国校园足球，推动中国足球稳步不间断地实现飞跃。

据了解，自2014年底教育部牵头校园足球工作以来，全国共遴选创建了30559所全国青少年校园足球特色学校，设立全国青少年校园足球改革试验区49个、全国青少年校园足球试点县（区）201个，布局建设全国青少年校园足球“满天星”训练营110个，遴选认定了全国足球特色幼儿园6000所。

（中青报·中青网记者 王鑫昕）

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