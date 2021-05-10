原标题：打破研究生导师测评“唯论文论”

最近，杭州电子科技大学（以下简称“杭电”）两位青年研究生导师很兴奋，因为在学校研究生导师指导能力量化测评中，他们分别荣获理工科、人文经管类全校第一名，从而获得了明年各自多带1至2名研究生的专项奖励。

“真没想到我能成为导师指导能力量化测评改革的受益者，这也增强了我坚定育人理念带好研究生的信心。”35岁的研究生导师赵文生说。

如何客观量化研究生导师指导能力，是当前高校研究生管理的一项迫切工作，也是研究生育人工作的重要探索。从今年开始，杭电打破“唯论文论”，在研究生教育中引入“导师指导能力量化测评”，对当年每位研究生导师名下所有研究生的相关表现数据进行建模，得出导师们的“指导能力数值”，实现导师指导能力评价向“定量为主、定性为辅”转变。

数据驱动评测导师指导研究生能力

杭电推行的“导师指导能力量化测评”，是把研究生导师指导能力评价主要落脚到其所指导的研究生综合表现上。评价体系包括学位论文质量、研究生一作科技成果、研究生荣誉称号、研究生科研实践、国际化五个一级量化正面指标和学术及行为规范一个负面指标。其中五个一级正面指标对应的权重分别为30%、25%、15%、15%和15%。而学术及行为规范考核的是研究生和导师，实行一票否决制。

一级指标为何设定以上五大类？杭电副校长徐江荣表示：“这是基于杭电作为电子信息特色大学‘培养具有家国情怀、国际视野、创新精神和实践能力’人才的定位，带有明显的‘杭电’特色。”

记者看到，各一级指标下面的二级指标设置如下：学位论文质量包括论文盲审成绩、论文答辩成绩、省级论文抽检成绩、省（学会）优秀论文/省优秀专业实践案例；研究生一作科技成果包括发表学位论文、专利(发明、实用新型）、专著教材、研究报告等。研究生荣誉称号包括国家、社会、学业奖学金、省校优秀毕业生以及学校特有的学生荣誉体系；研究生科研实践包括全国研究生创新实践系列大赛获奖、省教育厅一般科研项目、校研究生科创基金项目；国际化包括国际学术会议、国际学术交流（含联合培养）；而学术及行为规范则实行对作弊等违规违法行为、学术不端行为相关者的一票否决。

在刚出炉的2019年全校导师指导能力量化测评排名中，获得理工类第一名的赵文生教授，总得分为4.293分，这一得分直观反映了各一级指标、二级指标的具体赋分量化情况。“2019年我指导的研究生在毕业论文一项上表现优异，盲审成绩、答辩成绩、省论文抽检成绩都拿了满分，研究生一作科技成果得分也不错，加权后得分很高，再加上我平常也注重研究生学术外的综合能力发展，所以在研究生荣誉称号、研究生科研实践上也收获颇丰。”

此外，该量化测评体系，还根据学校电子信息学科群、人文经管学科群等学科差异和不同特点，分别给出了全校理工类和人文社科类两类的相关学院排名，以促进各学院提升研究生教育质量。

“以培养培育研究生为中心”的价值回归

2020年7月29日，全国研究生教育大会召开，会议提出要全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，以提升研究生教育质量为核心，深化改革创新，推动内涵发展。“研究生培养要遵循立德树人的教育规律，激励教师更加关注人才培养。”杭电党委副书记薛晓飞认为，杭电的改革，做到了“以培养培育研究生为中心”的价值回归。

据介绍，过去学校给导师分配研究生指标，科研能力考量较多，不乏导师把研究生当成“打工人”的情况，有的导师是“科研大户”，喜欢多招研究生，有让研究生为自己多做项目、多出论文成果的片面做法。但导师的科研能力不能等同于对研究生的指导能力。如今在杭电，很明确的导向是打破“唯论文论”，推动导师从“用研究生”到“育研究生”理念的转变。

记者了解到，2019年全校导师指导能力量化评比中表现优异的计算机学院俞东进教授名下有十余名研究生，当年有5名研究生毕业。这些学生在学位论文质量、科技成果、荣誉称号和国际化等几乎所有指标中都表现突出。尤其是当年毕业的5名研究生，学位论文无论是盲审还是答辩近乎全优。

“我把所有的科研和产学研平台做成培养研究生促进其锻炼成长发展的平台，这是我带研究生多，但我的指导能力得分依然较高的原因。只要在带研究生做科研、产学研项目中牢牢守住‘以研究生培养为中心’的底线，就能培养好每一个学生。”俞东进说。

量化指标仍有优化和提升空间

随着高校研究生招生规模不断扩大，要实现研究生教育的内涵发展，以及研究生教育的“量变”到“质变”，从导师指导能力入手等于是抓住了“牛鼻子”。在此背景下，杭电推行的“导师指导能力量化测评”改革，迅速引发了国内高教界的热议。

有的专家提出，从2019年杭电研究生导师指导能力量化成绩单上看，学位论文、一作科技成果等指标还占较大权重，虽然此类指标在一定程度上能部分体现导师指导的投入和水平，但未来应对量化指标进一步优化，更加全面考察研究生的综合素质和创新能力。

同济大学高等教育研究所副所长张端鸿副教授认为，导师指导能力量化系统的设置，对综合类大学来说，牵涉因素多，实现起来相对难度要大很多。而像杭电这样的行业特色高校，人才培养目标较为聚焦，对导师的量化考核也就容易实施。但无论是综合类大学，还是行业特色型高校，在导师评价指标设定方面仍然存在一些共性，如注重综合素质考核，强化导师德行方面的指标评价。总体来说，丰富研究生培养的内涵，以此倒逼导师给学生更多多元、创新的发展空间，有助于克服“导师研究生关系紧张”问题，促进师生关系和谐共生。

复旦大学高等教育研究所博士生肖纲领指出，过去高校对于研究生导师的管理与评价较为松散，以定性评价为主，缺乏定量的评价方式，导师退出制度和机制也不够完善。学校出台导师指导能力评价指标，形成对研究生导师的定量评判新模式，是导师评价的转型。“特别是杭电的导师指导能力量化体系中，评价指标有‘多元性’，打破了‘唯论文论’，体现了对研究生培养质量的复合评价和对研究生导师指导能力的综合评价，具有一定的科学性。”肖纲说。

在清华大学教育研究院博士生导师王传毅教授看来，有力度的导师指导是研究生培养质量的重要保障，其中师德师风是重中之重。他认为，现在有两大重要关注点，一是教育培养质量，二是师德师风，杭电导师量化评价体系中，将导师、学生及行为规范作为负面指标，具有“一票否决制”性质，这是对不遵守学术规范和学术精神的“零容忍”。但师德师风问题有复杂性、隐蔽性，量化指标也很难完全评价真实的师德品性，且师德师风问题一般都是在极端情况下才暴露进而加以定性。遵纪守法和学术规范的要求，具体操作上还有很大细分空间。另外，能否实施毕业生对师德师风的追踪调查？比如开展毕业三年后的研究生对导师师德师风的测评，这种没有利益关联的测评更加客观。

王传毅还建议，导师指导能力量化评价指标的出台，可以配合其他研究生导师管理办法，如研究生导师的退出方法、激励办法、培训办法等，同时注重对导师长周期的考核，将定性考核与定量考核相结合，强化对不同系部、学科研究生培养指导的特色，从而避免评价标准的“唯一性”和僵化。

（本报记者 陆 健 严红枫 本报通讯员 程振伟）

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