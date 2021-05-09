原标题：四川一高校4名男生为母亲手工制作玫瑰等花束

专业教师江丽霞深受感动，并给予指导。 毛成山 摄

记者9日从四川西南航空职业学院获悉，在第108个母亲节里，该校飞机机电设备维修专业的4名男生用实训课上所学的专业技能，提前筹备制作了永不凋落的玫瑰花、梅花等工艺品送给自己的妈妈，祝福她们母亲节快乐。

学生鹿中凯制作的铝线玫瑰花。 毛成山 摄

据悉，这4名同学是同一寝室的，他们互相帮助，每个人都为自己的母亲精心制作了一个工艺品。“我们目前正在学习这门课程，我就想在母亲节给妈妈做一束玫瑰花，表达我对她的感谢。”最先提议母亲节制作手工艺品的鹿中凯告诉记者。“最开始只有我一个人做，在我的影响下，他们也就都开始做了，而且我们互相帮助，希望妈妈们喜欢母亲节礼物。”

学生尹瑾制作的铝线梅花。 毛成山 摄

从材料的购买、花瓣的定型、组装，到最后的成品，鹿中凯说他们用了大概用半个多月的时间，每一个过程都让他们非常开心。“最开始做的时候感觉挺难得，速度就很慢，慢慢熟练了就好了。而且几个在做的过程中都还蛮开心的，希望妈妈收到礼物后也能感受到我们的爱与祝福。”鹿中凯骄傲地说道。

从最初的构想到最后的成品，他们大概用了半个多月的时间。 毛成山 摄

机务专业学生自己动手制作母亲节礼物。 毛成山 摄

“梅花寓意着高洁、独立、坚强，我妈妈非常喜欢梅花，所以我这次也是特意做了梅花的工艺品。”。梅花制作者尹瑾说：“在我心中，妈妈一直是一个勤劳、坚强的女性，就像梅花一样。感谢妈妈一直默默呵护我长大，希望妈妈能喜欢我做的礼物，也祝福妈妈能够像梅花一样永远美丽。”

机务专业学生自己动手制作母亲节礼物。 毛成山 摄

西航机务专业的4名男生亲手制作母亲节礼物。 毛成山 摄

制作的过程非常开心。 毛成山 摄

看到学生为母亲做的母亲节礼物，他们的专业教师江丽霞也深受感动，并积极给予他们专业的指导。“当得知这是同学们准备的母亲节礼物时，我真的非常感动，他们的这份心意非常难得可贵。而且，同学们的技艺也非常精湛，每一个都非常精美，这样的母亲节礼物非常有意义。”((记者 何浠))

(责编：温璐、朱紫阳)