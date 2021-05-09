原标题：讲述“红岩故事”：红色经典剧目川剧《江姐》走进清华

重庆市川剧院携大型红色经典剧目川剧《江姐》近日走进清华大学，亮相新清华学堂，为清华师生深情演绎发生在重庆的红岩故事，弘扬红岩精神，也带去巴腔渝调的重庆本地传统戏剧体验。

此次演出是由中共中央宣传部、文化和旅游部、中国文学艺术界联合会主办“庆祝中国共产党成立100周年优秀舞台艺术作品展演”活动之一。

川剧《江姐》由国家级非遗川剧代表性传承人、中国戏剧家协会副主席、重庆市川剧院院长沈铁梅领衔主演。演员们用精湛表演，在时长125分钟的剧目里向师生们展现了川剧艺术的独特魅力。剧中江姐在狱中高唱，受尽酷刑、宁死不屈，坚贞不屈的革命意志和豪迈的英雄气概，让现场观众感动不已。演出结束后，喝彩声和掌声仍经久不息。

重庆市川剧院介绍，川剧《江姐》取材于小说《红岩》，于2018年创作完成，为观众塑造一个有血有肉的优秀女共产党员形象。此剧在表演上，突出川剧的表现特色和艺术声腔特点，具有川剧韵味，又吸收了其他艺术元素，兼具现代审美风格。在舞美设计上，用虚实相结合的形式和版画风格呈现。

据悉，川剧《江姐》此次赴京展演，除在清华大学演出两场外，还将走进中国人民大学、中国传媒大学、中央民族大学等高校，为师生们讲述红岩故事，奉献一场最生动的“党课”。（记者魏梦佳）

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