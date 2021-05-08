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AED设备将成北京丰台中小学“标配”

2021年05月08日09:15 | 来源：北京青年报
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原标题：AED设备将成丰台中小学“标配”

　　北京市丰台二中小屯校区的学生代表进行创伤包扎急救展示

　　本报讯（记者 武文娟）“检查口腔异物、口对口人工呼吸、心肺复苏……”在第74个世界红十字日来临之际，北京市丰台区教委、丰台区红十字会联合举办的“博爱丰台 救在身边”主题活动，正式开启丰台区今年教育系统应急救护培训活动。10所学校获赠10台智能急救站（含AED），未来丰台将实现中小学AED设备全覆盖。

　　北京青年报记者在现场看到，来自丰台二中小屯校区的学生代表们现场展示了心肺复苏、创伤包扎、气道异物梗阻等应急救护流程。“学校已经开展了头部、身体包扎等应急救护课程，未来，我们学校还将利用每周一节课时间，开展应急救护社团活动，在校园内增加异物堵塞、心肺复苏等应急救护知识培训。社团面向学校所有学生。”丰台二中副校长、丰台二中小屯校区执行校长严彩莉介绍。

　　活动现场，北京市丰台区扬帆职业技能培训学校正式挂牌成为“北京市红十字会应急救护培训基地”。北京市红十字基金会向北京十二中、丰台二中本部、人大附中丰台学校、北京教育学院附属丰台实验学校、北京市丰台职业教育中心学校（洋桥校区）、北京小学万年花城分校、丰台二中小屯校区、丰台五小、丰台一小、北京十中等10所学校捐赠AED应急救护设备，为学校提供急救系统保障。

　　丰台体卫中心主任崔文建表示，首批10所学校启用AED之后，丰台区后续还将与市红十字会沟通，未来在丰台百余所中小学都配备AED设备。届时，丰台将实现中小学AED设备全覆盖。同时学校每学期都要组织一次教师及中小学生应急救护知识培训。“目前，丰台区教育系统正在组织200余名教师进行红十字急救员取证培训，丰台未来还将增加教师应急知识的普及率，努力推进丰台区教师急救知识全覆盖。”

　　摄影/本报记者 郭谦

(责编：郝孟佳、熊旭)

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